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高雄老翁找女將軍當媳婦　真相大白怒斥「混蛋！」

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市一名七旬老翁為了找媳婦，落入詐騙集團陷阱，所幸被機靈的行員及警方的協助下成功阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名七旬老翁因盼著兒子快點結婚，竟透過交友軟體找媳婦，卻落入詐騙集團慣用的話術，要求匯款8千美金，所幸被機靈的行員發現及警方協助下，成功阻詐外也保住老本，老翁得知遭騙時，當場大氣的罵：「惡人、大混蛋！」。

新興分局前金分駐所於27日中午12點左右，接獲中正四路上的某家銀行行員通報，有一名老翁正要匯款8千美金至指定帳戶，懷疑遭人詐騙。警方獲報抵達現場，詢問該名71歲的陳姓老翁匯款理由，他說，日前透過通訊軟體LINE認識一名在「敘利亞」服役的女將軍，兩人每天都寒喧問候，交談甚歡，經過約一星期後，女將軍突然向他表示，自己很想嫁來台灣當他的媳婦，還特地上傳身穿軍服的自拍照給他，為了就是要增加好感，老翁心想兒子一直未婚，便不疑有他就答應。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲詐騙集團為了博取老翁信任，特地上傳身穿軍服的自拍照。（圖／記者吳世龍翻攝）

這名女將軍向陳姓老翁表示，為了要順利來台必須要辦理相關程序，所以要透過仲介辦理來台事宜，將一名仲介介紹給他；而後這名仲介以包裹卡在機場為理由，要求他匯款8千美元才能完成後續程序，好讓女將軍順利抵台。

員警聽完老翁陳述後，當場就認定他遭人詐騙，並分析說像「包裹卡關」、「外籍女將軍」這等話術，都是詐騙集團慣用的手法，並搜尋相關案例供他參考，同時也查證指定帳戶為警示帳戶，陳姓老翁再得知後，大聲怒斥詐騙集團實在是「惡人、大混蛋！」，還好有警方及時攔阻，才能保住老本。

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