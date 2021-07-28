台東果菜市場訂定防疫指引　降低傳播風險

▲台東果菜批發市場維持3級警戒相關施實措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應台北農產運銷公司（北農）與環南兩大批發市場群聚感染事件，台東縣長饒慶鈴除指示農業處協助台東果菜批發市場相關從業人員先行造冊施打疫苗，日前並訂定「批發市場防疫管理措施指引」，以降低疫情在批發市場發生的機率、規模及社區傳播風險。

台東縣府農業處表示，由於批發市場是農產品供應鏈中重要一環，與民生息息相關，縣長饒慶鈴超前部署，指示果菜市場相關從業人員（包含供應人與承銷人）先行造冊，並於6月29日與7月5日完成施打，保障農民及消費者安全。

台東果菜批發市場經理趙紀強指出，因北農群聚感染事件，台東市長張國洲對於相關防疫作為尤為重視，雖全國疫情警戒降至第2級，但為確保場域工作人員、採購民眾自身與家人健康，市長指示台東果菜批發市場亦依訂定之「批發市場防疫管理措施指引」維持3級警戒相關施實措施，持續落實執行動線分流、人員降載等相關防疫措施，減少傳播風險。

農業處長許家豪說明，「批發市場防疫管理措施指引」分為6大措施，前5項是平常時期應執行工作，最後一項則是批發市場發生疫情時的因應作為。許家豪處長呼籲民眾配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全並維持市場營運不中斷。

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