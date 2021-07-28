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劉櫂豪推動197縣道改善　爭取7000萬進行嘉武橋拓寬改建

▲立委劉櫂豪再爭取7,000萬辦理嘉武橋拓寬改建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委劉櫂豪(中)再爭取7,000萬辦理嘉武橋拓寬改建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪推動197縣道拓寬改善，27日前往關山鎮197縣道嘉武橋段現場會勘，瞭解197縣道全線改善情形，並爭取嘉武橋拓寬改建經費7000萬元。劉櫂豪強調197縣道現階段已完成道路品質提升、景觀改善以及瓶頸路段拓寬，合計補助經費5億餘元，另針對關山及池上交界之嘉武橋拓寬，再爭取約7000萬元經費，進行拓寬工程，預計將原5.5米橋面拓寬為10米，提升道路品質及安全，促進鄉鎮間的區域發展。

劉櫂豪說明，197縣道北起池上鄉，南至台東市石川部落，分別經過池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉及台東市等6鄉鎮市，全長共計59.67公里，為台東縣境內最長南北向縣道，該縣道於民國95年重鋪道路後，即吸引大量遊客前來觀光，並曾多次在此舉辦自行車公路賽。

4年前劉櫂豪擔任立法院黨團幹部推動前瞻基礎建設特預算通過，其中前瞻建設道路品質提升計畫，核定補助1億8762萬元改善197縣道路面品質及景觀改善，並於2年前陸續完成改善。僅197縣道仍有部分瓶頸路段尚為拓寬，劉櫂豪特別再向交通部爭取生活圈道路建設經費，完成池上境內全線拓寬之最後1里路。

▲立委劉櫂豪再爭取7,000萬辦理嘉武橋拓寬改建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委劉櫂豪再爭取7,000萬辦理嘉武橋拓寬改建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪表示，27日特別召集公路總局第3養護工程處於關山鎮嘉武橋共同會勘，由於嘉武橋已有42年歷史，目前橋面寬度5.5米，197縣道陸續拓寬後已形成道路瓶頸，該路段連接池上及關山地區，是重要聯絡路段，原台東縣政府已提報原橋拓寬計畫，公路總局初審後，考量新舊橋固接穩定性及交通動線安全性，研議改全橋改建方案，總經費預估7,000萬元，公路總局允諾將協助辦理，待行政院核定生活圈道路交通系統建設計畫後，即可補助進行。

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