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指考化學疫情、塑化劑都入題　教團「這2題較難」估5標略下降

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考第一天考物理、化學、生物。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考第一天第二節考化學，教師團體分析，今年考題中間偏難，五標預估會比去年落略為下降，其中將時事題融入考題，包含塑化劑、諾貝爾獎、消毒劑等，讓題型變的多元，

全中教指出，今年考題將時事融入，例如第8題的新冠病毒用含氯的非酒精性消毒劑，第11~12題與生活中的塑化劑有關，第18題的止痛藥及第24題的2020諾貝爾化學獎相關議題，都屬於重要時事議題融入之題型。

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在實驗題型部分，全中教分析，包含第2題的酸鹼反滴定、考實驗操作能力的第7題，及實驗數據分析能力的第19題。唯題組8~9題屬於較難試題，且題幹提供之條件不易判斷答案。

全中教說，今年試題整體而言，中偏難具鑑別度，無超出課綱與繁瑣計算，記憶性試題偏少。題目取材多元，包含實驗題、生活議題，並融入108課綱中「探究與實作」及「素養命題」的精神，創新試題多，考古題少。

全教會也分析化學考題，時事題多，包含第8題(次氯酸在不同酸鹼度下的氧化還原變化)、非選第1題(考疫苗儲存的冷劑的化學性質)；第24題考最新的諾貝爾化學獎基因剪刀(DNA,RNA的結構)；非選第3題考去年底丹麥所成立的第一個綠氨工廠(考電解反應的概念)；第11,12題考塑化劑。

全教會也說明，考題中出現很多有機化學相關試題，延續近年學測與指考，第11,12,15,18,21,22,非選第2題均是。但只要具整體融合的能力解題並不難。整體試題傳統與新創試題均備，沒有繁複的計算，整體難易度約與去年相當。
 

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