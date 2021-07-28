指考化學「考很細」光背沒用！　補教：估頂標83、前標70

▲大學指考於28日至30日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（28日）登場，上午化學科考完，補教師分析，今年氧化還原、有機化學考得比較多，且今年考題考得很細，考生觀念要很清楚，才能拿高分，如果只是硬背或是只計算，分數難拿高分。預估今年頂標將比去年低3分，五標為，頂標83、前標70、均標52、後標31、底標21。

化學補教師張懷哲分析考題分布，今年化學一和二出2題，基礎化學也考2題，多數是考高三的選修化學出25題，實驗考出4題，主要是考實驗操作順序和正確性。

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張懷哲指出，這次的題型有因應疫情，在單選題第8、9題考到消毒用的消毒水，他認為考題出得不錯，該題不需要計算，考生需要用圖表解題，運用電位來分析漂白水特性。

張懷哲進一步分析題型，第14題是諾貝爾獎的考題，是化學結合生物的考題，考DNA的結構，此外，今年基礎化學的題型與往年差不多，大約落在2至3題，考的較多的是選修化學部分，尤其氧化還原及有機化學，大約就佔了7至8題，而今年實驗考題也結合時事，有4題是這樣的設計。

張懷哲說，今年是化學指考最後一年，考生觀念要非常清楚才能拿到高分，如果是靠硬背或是計算恐怕很難拿高分，整份考卷也設有小陷阱。