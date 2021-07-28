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疫苗接種率達八成！台東46處社區據點與聚福食堂恢復取送餐

▲▼台東有46處社區據點與聚福食堂因疫苗接種率達八成，恢復取送餐服務。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東有46處社區據點與聚福食堂因疫苗接種率達八成，恢復取送餐服務。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全國三級警戒於7月27日至8月9日降為二級，台東縣政府社會處補助辦理之39處「社區照顧關懷據點」與7處「聚福食堂-社區廚房」人員疫苗接種率總數已達8成以上，為維護長者權益，縣長饒慶鈴宣布，自7月27日起恢復取、送餐服務。

▲▼台東有46處社區據點與聚福食堂因疫苗接種率達八成，恢復取送餐服務。（圖／台東縣政府提供，下同）

全國三級警戒自5月19日起執行，台東縣政府超前部署於5月13日起暫停社區照顧關懷據點與聚福食堂共餐服務，為免群聚風險，社區照顧關懷據點更於5月17日起全面停止開站。

▲▼台東有46處社區據點與聚福食堂因疫苗接種率達八成，恢復取送餐服務。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東全縣計有97處社區據點與聚福食堂，目前已有46處社區據點與聚福食堂人員疫苗接種率達8成，縣府社會處呼籲社區據點與聚福食堂人員只要符合施打疫苗資格，就請盡速前往預約施打，只要人員疫苗接種率達標，就可以恢復取送餐服務。

▲▼台東有46處社區據點與聚福食堂因疫苗接種率達八成，恢復取送餐服務。（圖／台東縣政府提供，下同）

社會處長陳淑蘭指出，目前全縣尚有51處社區照顧關懷據點、5處聚福食堂長者與工作人員尚未達到8成施打率，提醒工作人員儘速預約施打，也鼓勵長者踴躍接種疫苗，不論何種疫苗皆能增強防護力，減少重症死亡率，「保護自己、也保護家人」。

饒慶鈴呼籲施打疫苗是為了解封做準備，高涵蓋率才能讓社區照顧關懷據點與聚福食堂在中央宣布解封後，可立即復站，期待疫情解除，長者能面對面彼此寒暄、共同上課與共餐的那一天到來。

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