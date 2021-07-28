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接種疫苗擔心血栓！醫：發生率極低　有疫苗就打

▲▼門諾團隊特地向花蓮高中借用體育館場，協助民眾疫苗接種，至今接種民眾已超過1500位。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾團隊特地向花蓮高中借用體育館場，協助民眾疫苗接種，至今接種民眾已超過1500位。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自19日起啟動「疫苗清零計畫」，門諾醫院團隊特地向花蓮高中借用體育館場，協助民眾疫苗接種，至今接種民眾已超過1500位，不過仍有許多民眾因擔憂血栓等副作用而遲未接種，對此；心臟外科醫師楊凱迪表示，「血栓症」是一種罕見的藥物副作用，每百萬人只有個位數發生率，包括AZ、莫德納跟嬌生疫苗都曾發生過，權衡感染新冠肺炎發展成為重症的風險，呼籲民眾，有疫苗就快去打！
 
「打了某某疫苗會不會長血栓？」這是近來門診中常聽到患者的疑問，門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪表示，「疫苗血栓症」全名是「疫苗誘發免疫相關血栓之血小板低下症」，這是一種免疫反應，起因於疫苗錯誤地誘發身體產生對抗血小板的抗體，當血液中的血小板被抗體破壞而產生凝血反應，就會導致局部血管產生血栓，如大面積瘀青或紫斑、傷口流血不止等。但這樣的血栓生成機轉跟我們常聽到的「腦血管栓塞」、「心血管梗塞」、「下肢動靜脈血栓」是不一樣的，因此曾經患過這些疾病的民眾不用特別擔心，倒是因這些患者都是潛在罹患相對重症的高危險群，因此病況穩定後會推薦一定要去打疫苗。

▲▼門諾團隊特地向花蓮高中借用體育館場，協助民眾疫苗接種，至今接種民眾已超過1500位。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫師進一步說，「疫苗血栓症」好發在疫苗注射後4到20天，主要是因掌管凝血功能的血小板在局部血栓被消耗掉了，因此身體反而呈現一種不易止血、容易瘀青的狀態，因此注射疫苗後出現大面積瘀青或紫斑、傷口流血不止都需特別留意，普遍認為疫苗注射後30天發病者跟疫苗相關性不高。另外，局部的血栓因塞住的血管部位不同，會有不同的症狀，如：頭痛、視力模糊、口歪眼斜、手腳無力、癲癇、胸痛、呼吸喘、腹痛、肢體冰冷、紅腫脹痛等，這些症狀通常是疫苗注射後新發生的，只要早期發現送醫，透過藥物治療便能獲得改善。

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▲▼門諾團隊特地向花蓮高中借用體育館場，協助民眾疫苗接種，至今接種民眾已超過1500位。（圖／門諾醫院提供，下同）

民眾擔憂接種疫苗引發血栓等副作用」門諾醫師釋疑並鼓勵有疫苗就打。
 
疫苗接種後最常見的副作用為發燒、疲倦、肌肉酸痛、手臂注射處腫痛、頭痛等，但這些在服藥後都可漸漸緩解。若出現嚴重的頭痛視力模糊、手腳無力、講話不清楚、胸痛或是呼吸喘等，就應盡快到醫院急診就醫。如同所有藥物都可能發生致命過敏或嚴重的副作用，疫苗也是如此，不過，疫苗造成的嚴重不良反應至今仍相當少，民眾若對接種疫苗有疑慮也可至相關科別門診諮詢，若符合資格應儘快接受疫苗接種，保護自己也保護家人。
 
門諾醫院提醒民眾，配合縣府推動疫苗清零計畫，呼籲符合資格的民眾應盡快來電預約，一旦疫苗用罄，此接種計畫也會暫停。

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