開放登記「第二劑」莫德納　網友一聽傻眼：我的第一劑在哪？

▲第二劑莫德納開放預約。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日重啟「COVID-19公費疫苗預約登記」平台，指揮官陳時中稍早也宣布，第一劑接種莫德納疫苗的民眾，已經可以上系統登記第二劑了。消息曝光後，立刻引發熱議，就有不少網友傻眼表示，「社畜第一劑還不知道在哪」、「我的第一劑咧」。

指揮中心說明，此次開放意願登記，除了昨日新增的高端疫苗可供20歲以上民眾選擇，同時也開放第一劑接種莫德納疫苗的民眾進行第二劑莫德納的意願登記。

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指揮中心指出，第一到三類、孕婦接種完第一劑莫德納後，須間隔28天才符合第二劑預約接種資格，至於其他類民眾，則須間隔10到12天。

▲第二劑莫德納昨日開放意願登記。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「莫德納開放第二劑意願登記」為題發文，無奈表示第二輪、第三輪還有一堆人還沒接種第一劑的莫德納疫苗，現在一至三類、孕婦卻已經可以預約第二劑。

底下網友也紛紛回應，「笑著笑著就哭了，我連第一劑都沒有」、「台灣一般人根本打不到疫苗啦」、「我說莫德納登記第一劑的人呢」、「第一劑單選莫德納的是不是此生無望」。

此外，多數人其實都不知道第二劑莫德納昨日就開放登記，所以還有網友表示，「資訊不對稱啊！還有人不知道，表示沒宣傳！」