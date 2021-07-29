被爆接種2劑疫苗「不讓助理造冊」　梁文傑喊冤：疫情爆發前自費施打

▲台北市議員梁文傑。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前通知可幫議員和助理施打疫苗，但台北市議員梁文傑選擇拒絕，因此28日晚間被匿名爆料，梁文傑早已施打完2劑疫苗，卻不讓助理造冊、進而影響其他辦公室。對此，梁文傑強調，自己是在5月初疫苗沒人要打時接種，現在疫苗施打速度快，相信很多助理很快就能打到，不用特別安排。

梁文傑22日於臉書指出，議會來函說可以幫議員和助理打疫苗，但他一向主張要按年齡儘快往下打，反對再用任何身份別插隊，也不覺得當議員或助理有比一般上班族危險，加上助理們都有上政府系統填寫意願，相信再等一些時間就能打到，「本辦公室就不參加了。」

▲台北市議員梁文傑被爆，自己已經打完2劑疫苗，卻阻擋助理造冊，進而影響到其他辦公室助理。（圖／翻攝自臉書粉專「靠北助理」）

不過，臉書粉專「靠北助理」28日有貼文提及，梁文傑自己打完疫苗還不讓助理造冊，只想到自己，沒想到其他辦公室的感受，且有多少議員因為梁文傑的揭露，而不同意助理造冊。

面對被爆早已施打完疫苗，梁文傑29日於台北市議會受訪證實，自己確實已打完2劑，但是第1劑是在5月初期疫情未爆發前，當時沒什麼人要打疫苗，因此響應政府號召的自費施打，當時有問過好幾個人要不要接種疫苗，但是都被拒絕，而他也於70天後接種了第2劑。

梁文傑指出，現在很多年輕人都在排隊等疫苗，對於職業沒什麼特殊危險性的人，就不要跟別人插隊，這2個月來自己都沒跑攤，也沒有讓助理跑攤，所以不覺得議員或助理比他人危險，加上現在施打疫苗速度快，相信20歲至40歲的助理很快就能打到，不需要特別安排，目前已有助理收到預約登記，也有人還沒有，或是在等待高端疫苗。

被問到會不會鼓勵助理響應高端疫苗？梁文傑回應，老闆態度不能決定助理行為，這事情就讓助理自行決定，但他已經得知，有好幾個人預約高端疫苗。