防疫降級不鬆懈！玉里警稽核摩鐵　廁所揪出通緝犯

▲▼花蓮玉里分局夜間臨檢轄內八大營業場所及汽車旅館。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央防疫指揮中心宣布自7月27日起防疫警戒降為二級，日前中央疫情指揮中心宣布放寬許多措施，儘管如此，八大行業場所照樣不開放，為避免群聚再次造成破口，花蓮玉里分局於7月27日夜間臨檢轄內八大營業場所及汽車旅館，在汽車旅館內查獲傷害通緝犯黃姓男子，當場逮捕解送花蓮地檢署歸案。



27日晚間分局長陳蔚文坐鎮現場指揮，共派出警力15名，針對轄內卡拉OK、KTV、小吃部等24家採取防疫臨檢稽查，由卓溪鄉最北邊的立山村至富里鄉富南村都有員警穿梭於各八大場所的身影。

玉里分局表示，為遏止特殊社交傳播鏈及防範民眾施用毒品，特別將汽車旅館納為臨檢對象。當天晚間執勤員警在房務人員引領下，逐一敲門臨檢，在一間4人房查完其他3人身分時，唯獨一名男子如廁10餘分鐘，遲遲不出，員警察覺有異，待男子從廁所走出，立即以M-police警用行動電腦查詢身分，赫然發現該名男子為傷害通緝犯。

▲在汽車旅館內查獲傷害通緝犯黃姓男子，當場逮捕歸案。

中央疫情指揮中心近日對於汽車旅館及相關旅宿業也有增加防疫規定，違反規定且未通報時，將依情節輕重來做裁罰，最重將被視為「損害國家利益、妨害善良風俗」，廢止其營業執照或登記證。提醒業者如果發現投宿旅客房間內的人明顯超過房間可容納的人數，就是群聚，業者應注意旅客投宿狀況並適時向主管機關交通部觀光局通報。



分局長陳蔚文表示，防疫視同作戰，雖然疫情降至二級警戒，玉里分局會持續以高強度、高密度之臨檢稽查，強力執法杜絕漏洞。

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