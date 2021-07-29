特別預算剩1600億夠發5倍券？　行政院：振興金額多寡要整體評估

▲7月27日起全國新冠肺炎疫情降為二級警戒。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情重創國內經濟，針對各界關注的振興方案，對於是否發放「五倍券」提振國內產業經濟、紓困盤點檢視擴及更多受影響產業或勞工，行政院29日表示，防疫、紓困、振興，三個面向要做整體評估，「是以1600億的額度做整體規劃」。

行政院政委兼發言人羅秉成表示，現在各界意見都有在蒐整，相關政策也正在檢視跟盤點，已經進行相關討論，但現在還沒定案，所以時程上現在沒辦法說明。在特別預算1600億的範圍內，哪些可能是要在防疫上再加強的，或是紓困，除了原來的4.0外，有沒有5.0的機會，都是各界意見的反應，要予以注意。

「振興更是下階段要特別予以規畫評估的，要做整體性規劃，金額的多寡互相有連動關係。」羅秉成說，紓困4.0推出後，各方意見認為有可以加強的部分，特別是有些影響重大的產業，本來書捆只要7月，是不是因為疫情的原因，降級但仍受到影響，這部分是不是有再補充的必要，都要予以評估。

在預算餘額底下，這三個面向都要予以評估，時程就要看目前規劃的情形，畢竟特別條例下的特別預算，也要提出特別預算通過後才能執行。

羅秉成表示，如果在這輪的評估，對紓困有必要再加強或補充的話，就可以稱為紓困5.0；羅說，防疫、紓困、振興，三個面向要做整體評估，時間上大家丟有推估，以行政院節奏來看的話，都還在討論中。

特別預算行政院通過後，在特別條例第11條可以先行動支，如果紓困原則上會以特別預算為支，不會用到下年度預算。

媒體追問，1600億能負擔紓困跟振興？還要再增加特別預算？羅秉成說，規劃原則上，是以1600億的額度做整體規劃，各種方案進來後，在1600億的範圍內或許會有所取捨，也可能用明年的公務預算支持處理也不一定，因為很多是可以在預算上「以緩濟急」，細節還是要等內部討論評估後才定案。