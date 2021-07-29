麟洋配挺進4強！贏球瞬間「1動作」太直率　球迷爆雞皮：好感動

▲麟洋配開心跪地。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

我國羽球最強男雙李洋、王齊麟小組8強賽硬碰世界第4的地主組合渡邊勇大、遠藤大由，最終麟洋配直落二（21：16、21：19）擊敗對手。贏得勝利的時候，兩人前後跪地，直率展現贏球的喜悅，而畫面曝光後，也讓不少網友感動表示，「跪下那一瞬間帥到爆」、「超爽！好感動」。

麟洋配稍早對上日本組合，最終以直落二擊敗對手，晉級4強。好消息傳出後，就有網友在PTT上開心直呼，「太神啦！有夠猛」、「爽！日本也打得不錯」、「太猛啦！日本也很棒，激戰啊」、「超棒的！日本隊也很有風度，還比讚」、「打得很好看耶，都辛苦了，台日友好」。

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其中也有不少球迷注意到，麟洋雙方在確定晉級四強後，前後跪地，展現出真性情的一面。畫面曝光後，不少網友馬上起雞皮疙瘩，感動表示「跪在地上那刻雞皮疙瘩」、「跪倒那一刻好感動」、「恭喜恭喜！好感動」、「太感動啦！奪牌奪牌」、「好感動啊！兩邊都辛苦了」。

▲麟洋配挺進4強。（圖／路透）

回顧整場比賽，首局一開始日本連拿2分，王齊麟回球過長，李洋補拍殺球，雙方4比4，麟洋殺向中路9：6反超比數，多拍來回後日本回擊過長，麟洋11：8領先，日本追上但挑戰失敗，麟洋挑後場精準落在界內17：15，日本掛網，麟洋精準回擊21：16搶下首局。

第二局李洋連續殺球追至2:2失誤被對手追上，不過麟洋不斷殺向遠藤大由13：10，多拍之後日本出界，麟洋失誤連丟3分，麟洋被追至18平手後扛著壓力，加上對手失誤，麟洋配21：19拿下，晉級4強！