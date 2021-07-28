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奧運奪牌熱度增　網球王子嘆：不是只有上台領獎的才是屌的運動員

「網球王子」王宇佐。（圖／翻攝自臉書／王宇佐 Jimmy Wang）

▲「網球王子」王宇佐。（圖／翻攝自臉書／王宇佐 Jimmy Wang）

圖文／CTWANT

東京奧運這幾日如火如荼進行著，中華隊屢獲佳績，目前斬獲1金、2銀、3銅共6面獎牌，為此國人都相當興奮，而不少人也都發文關注。對此「網球王子」王宇佐有感而發，「我比較不解的是為什麼都是要等到像奧運會、亞運會或其他代表國家出任國際賽事的時候，大家才開始在關注體育？」

王宇佐坦言，不能理解為什麼都要等到奧運會、亞運會或其他代表國家出任國際賽事的時候，大家才會關注體育，才會開始支持正在熱烈支持的運動員，開始討論有的沒的報導內幕八卦一堆，「什麼自肥，黑箱作業等等，拜託啊這已經不是什麼新鮮事了，可以來點真正有意義，然後能有實際幫助到的嗎？」

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王宇佐指出，這些運動員平常沒有在比賽或是受傷低潮的時候，才是更需要大家更多的關心與鼓勵，很多運動員是他們花半輩子的時間，就是來準備有可能是他們唯一4年才一次的奧運會，很多正在努力的選手可能一輩子連奧運會、亞運會都沒有參加的資格，因爲他們沒拿到好成績後不知道回家後，又是怎麼樣的日子要過、要去面對。

王宇佐說，「很多人認為他們/她們只是有一些單純夢想，就不太會讀書，運動神經好一點而已，其實這些選手們上台領獎的背後都是每一日與他們的教練、家人團隊努力認真訓練的汗水與挫折的淚水。」他直言，「不是只有世界第一或有上台領獎的才是屌的運動員，尊重每一位運動員與教練不是只是說說而已。」

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