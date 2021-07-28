奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」...還差點溺斃

▲姆薩巴尼。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

2020年東京奧運如火如土地進行著，然而有名來自非洲國家的游泳教練卻格外令人注目，他就是來自赤道幾內亞的姆薩巴尼（Eric Moussambani），因為他在2000年雪梨奧運曾代表國家隊參賽，不過他在奧運前9個月才成功學會游泳，比賽當天表現自然是吊車尾，不僅差點溺斃，還游出奧運史上最慢成績，至今仍是紀錄保持人。

事實上，姆薩巴尼並不是一位專業的游泳選手，2000年之前，赤道幾內亞這個總人口僅60萬人的小國，更是沒有人參加過奧運游泳項目，不過當年奧委會為了讓發展中國家也能參加奧運，因此派了外卡資格，而姆薩巴尼當時在收音機聽到國家正在招募游泳選手，雖然他不會游泳，但覺得挺有意思的就去報名了，而到了現場發現只有他一人報名，也就順理成章地選上。

姆薩巴尼在奧運開幕前9個月才開始學習游泳，不過他不像一般選手一樣有辦法獲得專業資源，訓練時是在一間酒店的泳池練習，同時請會游泳的酒店員工去指導他，而他訓練的過程也是相當艱辛，酒店員工向他表明，必須在早上5點開始練習，1小時後就得走人，因為泳池是要開放給房客使用的。

帶著9個月的訓練成果，姆薩巴尼也和其他3名選手一起從赤道幾內亞出發，結果到了比賽場地，他看到50公尺長的泳池真的嚇到了，不禁直呼：「怎麼這麼大？！比我平時游泳的泳池大太多了！」後來又發現，國家隊一直以為報名的是50公尺自由式，到場才發現姆薩巴尼的是100公尺自由式，最後他也得硬著頭皮上場。

姆薩巴尼當時和奈及利亞與塔吉克分在同一組，不過其他2名選手搶跳失去資格，所以整場上萬名觀眾的焦點全都放在他身上，而比賽開始時，他也盡全力地游，雖然動作不連貫，但始終有繼續向前，不過到了最後25公尺時，他的體力似乎有些透支，速度開始越來越慢，此時全場觀眾都在替他加油，最後他也成功完賽。

雖然姆薩巴尼花了1分52秒72才游完全程，是奧運史上最慢成績，不過他的毅力也贏得全場觀眾的掌聲。

20年過去，姆薩巴尼雖然沒有再參加奧運，但是他這段時間不斷精進泳技，如今他也成為了國家隊的游泳教練。

當年比賽畫面

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