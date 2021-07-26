中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！他獨自一人擦汗 　網怒：尊重選手很難？

▲桌球老將莊智淵。（圖／CTWANT提供）

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五度參加奧運的40歲桌球選手莊智淵，昨（25日）出戰東京奧運桌球男單，最後逆轉擊敗阿根廷選手，成功晉級32強。不過，有眼尖的網友發現，中華奧會官方臉書，在賽前獨漏莊智淵的賽程，讓許多球迷無法第一時間觀看比賽為選手加油，是到莊智淵比賽結束後，才默默補上，讓網友氣炸，怒批中華奧會「好意思喔？」

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中華奧會官方臉書，通常會在比賽前一晚，上傳隔天中華隊選手的賽程，不過24日公布的賽程中，唯獨漏掉了莊智淵，等到比賽後才補上，立刻引發網友不滿，留言表示「請問賽程表為何獨漏莊智淵？我們的奧運選手很多嗎？多到會漏掉？」、「莊智淵也努力拼戰這麼多年耶！你們奧會沒放任何消息好意思喔？！」

在國內已經是教練級的桌球老將莊智淵，昨天逆轉擊敗阿根廷選手，在比賽結束後，他默默一個人走到後面拿起毛巾擦汗，他的旁邊雖然已經不需要教練，但卻連個隨行工作人員都沒有。莊智淵賽後在臉書PO照片，讓所有球迷心疼之餘，忍不住灌爆中華奧會的臉書，怒批他們「有沒有尊重過選手？」

▲莊智淵賽前獨自一人等待，賽後默默一人走到後面擦汗，昨天的賽程還被漏，讓球迷非常生氣。（圖／翻攝自莊智淵臉書）

遭大批網友罵翻後，中華奧會25日深夜，悄悄更新莊智淵25日當天的比賽賽程，但網友依舊不買單，紛紛在底下留言大罵中華奧會，讓中華奧會小編崩潰留言說「再也不敢忘記」並附上大哭表情符號。

對此大量留言灌入，中華奧會小編崩潰留言說「再也不敢忘記」同時附上大哭表情符號。而這場漏放選手賽程的缺失，風波持續延燒，大批網友灌爆臉書，一堆人刷一排「莊智淵加油」。而莊智淵今（26日）下午14時30分進行男子單打第三輪，對戰香港的黃鎮廷，稍早確定已獲勝，順利晉級16強。

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