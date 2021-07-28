疫情重創餐飲業　市議員籲陳其邁爭取組「外送平台國家隊」

▲議員希望陳其邁能爭取組成外送平台國家隊。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

已延會2個多月的高雄市議會第五次定期大會總質詢於28日恢復開議，首日由民進黨議員上場質詢，包含郭建盟、鄭孟洳、高閔琳，針對疫情議題進行質詢，由於餐飲業者成「慘」業，但不少外送員和店家改為跟外送平台合作，但因平台抽成高，希望能向中央爭取成立「外送平台國家隊」。

▲陳其邁至議會備詢。（圖／記者洪靖宜攝）

包含郭建盟、康裕成、李柏毅、高閔琳、何權峰、簡煥宗、邱俊憲、陳慧文等人聯合質詢，首先郭建盟提出經濟復甦3要，受疫情衝擊，高雄餐飲服務業，因為禁止內用也成為「慘」業，希望能成立非營利APP餐飲「外送平台國家隊」，他表示，疫情迫使餐飲店家為維持生計，轉做外帶，不少失業者因整體經濟環境不佳，轉做外送，但他們共同心聲是外送平台抽傭過高，讓他們幾乎喘不過氣。以疫情期間家庭外送平均單價350元為例，店家取得約196元計57%，外送員約50元計14.3%，平台業者取得約104元計28.6%。

高閔琳指出，外送平台抽成高，一般約抽30%，在疫情期間組「外送平台國家隊」由政府打造外送平台國家隊，國家隊抽5%，剩下25%分給餐飲業者及外送員，甚至未來若是中央推出振興券能互相配合，高雄鎖定非連鎖通路，讓外送平台加倍幫助基層勞工，希望由市長陳其邁帶頭溝通向中央爭取成立外送平台國家隊。

高雄市長陳其邁則話說得保留，他說疫情一開始想法跟大家一樣，但牽涉到平台整合，技術不是問題，困難是店商整合，店要多商品要多，跨領域整合較困難，所以市府先推出「高雄好家載」協助餐飲業者及計程車司機，外送平台是多元競爭機制，政府來說是協助助攻，而國家隊定義上是本土店商、業者也要有公益性質，面對新情勢要有新商業模式，這是國家要協助轉型成為贏家，確實需要政府幫忙支持，紓困方案還是租金減免也會共同努力。

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