疫苗登記「只選莫德納」她苦等不到通知！　同事酸：等著打高端

▲疫苗接種示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

第四輪新冠疫苗預約昨日上午10點開放系統並且發送預約簡訊，本輪開放至38歲以上族群，一名女網友無奈，同事都收到簡訊通知，上網登記日期施打疫苗，唯獨她沒有，原來是因為她當初意願登記時勾選莫德納，同事們得知後笑說，莫德納數量不夠，「登記莫德納就是登記打高端」。

原PO在PTT發文，同事們都收到簡訊，上網預約到打疫苗的日期和時間，但她登記時只勾選莫德納，苦等不到簡訊通知，沒想到卻遭到同事們嘲笑，表示根本沒有莫德納疫苗，登記莫德納就等於是打高端。她疑惑，「如果莫德納疫苗數量根本沒有，那為什麼預約平台要有這個選項呢？」

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▲網友認為，選莫德納只能慢慢等。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示「選了不一定等到」、「我也覺得奇怪，莫不夠幹嘛還給我們選」、「不是沒有莫德納，前面的第二劑都還沒打，當然輪不到你」、「一定有啦，只是不知道什麼時候而已」、「還有300多萬劑還沒到，急單勿下」、「因為你可以等下輪、下下輪、下下下輪」。

也有網友指出，不要挑疫苗，有就盡量去打，「有AZ先打AZ啊，先打先有保護力啊」、「有得打就好， 等高端可能要到8月底」、「有AZ打就偷笑了，再等到時候打高端」、「開放調整意願了，如果可接受AZ就趕快上去修改吧」、「愛挑只能等，我是覺得年輕人拚一下AZ，有得打就好」。

陳時中昨日提及，目前國內採購加上美國捐贈一共可取得855萬劑莫德納，以安排兩劑接種估算，整體僅能分配約400萬人，而現在國內接種莫德納人次接近300萬，估計未來提供莫德納的數量較少。