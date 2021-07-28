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保護力最佳疫苗曝　高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

▲▼台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,大型疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣最新疫苗接種人口涵蓋率達28.74%。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前台大感染科醫師林氏璧今天（28日）分析高端、莫德納、BNT和AZ四種疫苗的優缺點，「一個一個疫苗和你分析施打的優點和缺點，聽完了自己選擇！」

林氏璧今在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，你到現在還在猶豫要打哪個新冠疫苗嗎？AZ疫苗血栓和猝死很可怕？高端聯亞沒做第三期就EUA可以相信嗎？莫德納和BNT真的這麼好嗎？他因此分析4種疫苗的優缺點：

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1、高端

優點：中和抗體比AZ高，蛋白疫苗安全性理論上較佳，不良反應明顯較少。

缺點：完整報告還有EUA會議紀錄目前未公開。未經第三期，不確定其保護力。未來國際疫苗護照認定可能有問題。

2、莫德納

優點：在臨床試驗中表現和BNT不相上下。產生的中和抗體是目前疫苗中極高的。

缺點：第二劑不良反應高。30歲以下男性有心肌炎的風險。延後到10-12周施打的保護力是否會下降未知（這裡BNT的資料比較多）。僅打完第一劑的保護力可能還比AZ差一些，需要打完第二劑14天後才有最好的保護力。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

3、BNT

優點：實證資料遠多於莫德納，保護力數字多半是最佳的疫苗。

缺點：第二劑不良反應高。30歲以下男性有心肌炎的風險。僅打完第一劑的保護力可能還比AZ差一些，需要打完第二劑14天後才有最好的保護力。

▼BNT疫苗。（圖／路透）

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

4、AZ

優點：全世界最廣泛被施打的疫苗，有大量實證數據。成功控制英國的疫情。防重症方面面對印度變種病毒Delta不會輸給BNT。打完第一劑14天後便已經有不錯的保護力。未來有混打的機會，AZ混打BNT在牛津研究中做出來，有和BNT/BNT差不多的中和抗體，卻有更高的細胞免疫。

缺點：第一劑不良反應高。須注意血栓併血小板低下的副作用，在4-28天內發生，約10萬分之1。

▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

COVID-19 公費疫苗預約登記」平台在第三輪登記，於7/19中午12時結單後暫時關閉系統，當時指揮中心表示，要將登記接種AZ疫苗的495萬人優先處理後，再接續處理。指揮官陳時中27日宣布，系統自下午2時起重新開放意願登記。

指揮中心說明，此次重新開放意願登記，新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。陳時中解釋，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，這樣比較公平。

據統計，截至今上午8時，全國共有逾43萬人選擇高端疫苗，其中有7萬2000多人表明非高端疫苗不打，另有逾38萬表明非AZ疫苗不打，有319多萬人僅選擇莫德納疫苗，佔比39.66%。

在多重選擇方面，有403萬人登記打AZ或莫德納，佔比50.1%居冠；另有逾29萬人表示可打AZ、莫德納、高端，佔比3.69%；1萬3000多人登記可打AZ和高端疫苗，佔比0.16%；5萬3000多人表示可打莫德納或高端，佔比0.67%。

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