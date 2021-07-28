萬華拚重生｜青草店生意剩1成只做宅配　寄件地址還不能寫「萬華區」

記者潘姿吟／專題報導

「三級警戒才剛宣佈，路上已經都沒有人。」受疫情影響，提供體驗品味服務的「老濟安青草店」，生意下滑到只有原來的1～2成，二代父子王榮貴與王柏諺苦撐著。

因為禁止內用，只能接一些老客戶的電話訂單、做宅配服務，「生意很差，還是照樣服務客人，跟SARS時一樣，也開店、寄貨。」他們認真示範出貨時在包裝上的消毒作業，而運送過程也只與固定配合的宅配業者合作，以做足風險控制。

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▲▼「老濟安青草店」第三代老闆王柏諺(左)、第二代老闆王榮貴(右)，提到受疫情影響，生意只有原來的1～2成。（圖／記者李毓康攝）

老客戶訂單維持生計 寄件欄卻沒辦法寫萬華區

可是，還是有人希望包裹上的寄件住址欄，不要寫上「萬華區」，因為怕大樓管理員不願意幫忙簽收，「當下會覺得有點難過，但也是沒辦法！」王柏諺無奈說，當然只能盡量配合，畢竟消費者都是長期的老顧客。

疫情爆發的第一時間，業者為了防疫、直接關門，態度很清楚：我不營業、我就是物資召集站！

顧客長期養生無法中斷 以苦撐等待解封

萬華人是團結的，店家幾乎都沒有營業，老濟安的客人主要是因為養生需求、習慣了草本調理，「突然暫停也不是很適合，如果我們不開店，就沒有辦法客製調配。」的確也沒有人上門，偶爾才有老顧客店取或宅配收件。

至於虧損？「一定會有，只要撐過這一波，應該會慢慢好起來。」他們如此深信。

▲▼因為客人的養生需求，老濟安提供店取或宅配服務。（圖／記者李毓康攝）

疫情下見真情 萬華人獨有的處事態度

「其實我覺得萬華人比較是默默地承受一些事情。」王柏諺既溫柔又堅定地談起這塊成長之地，「也不太會去發聲、不太會特別去做很衝撞的事情給誰看。」

這個舊城區比較像個成熟大人，待人處事不會有無謂的情緒波濤，不管眼前是順境還逆境，就是去面對它、接受它、處理它。

反倒是許多熱情的人、於心不忍，希望萬華可以更好、希望被污名化的狀態可以有所改善。

他們從網路發難，也號召在地人「應該一起努力做一件事情」，「讓大家看到我們萬華不是這麼糟糕的地方！」5月中疫情嚴峻時，老濟安也參與了地方活動。

▲5月中疫情嚴峻時，老濟安也參與了地方互助活動，提供青草茶支援前線醫護。（圖／受訪者提供）

做了什麼？其實是他們認為不值得一提的小事，像是很日常的互助、贊助物資，「或是可能是某某人染疫了、需要去做篩檢或被匡列，但他的家人面臨斷炊、臨時沒有辦法拿到物資之類。」王柏諺談起來輕描淡寫，這就是萬華最美的風景。

青草老店新風貌 接待年輕客

原本，老濟安原位於萬華龍山寺旁的熱鬧的青草巷，後因人們不再倚賴青草調理，人潮不再、生意下滑，青草巷沒落，再加上王榮貴漸長，便讓出店面，退守至倉庫的現址。

直到2017年臺北市政府商業處推動「臺北市美食店家再造計畫」，補助舊城商家改頭換面，但面對新的店型，不僅只是店變漂亮而已，還需要網路行銷，他才啟動接班計劃，把異鄉述職的兒子請回家，傳承為客人量身打造青草茶精神。

新冠肺炎疫情發生前，老濟安店內吧檯常坐滿客人，也有觀光客慕名而來，現場體驗各式風味手沖茶，若喜歡，可現場配製沖泡茶包，因為文化特色強烈又有體驗手沖茶體驗，生意算不錯，直到遭遇今年5月的本土疫情大爆發。

如今，剛經過疫情洗禮的萬華，正緩慢甩掉了身上的惡水，重新抬起了頭、張開了笑臉，迎接外來的客人。

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▲2017年臺北市政府商業處推動計畫，補助舊城商家改頭換面。（圖／記者潘姿吟攝）