萬華拚重生｜防疫瘋搶物資　老蛋行讓萬華人一定有蛋吃

記者潘姿吟／專題報導

便利商店、大賣場都有賣雞蛋，為什麼還要到傳統蛋行買蛋？萬華直興市場入口的「協興蛋業」，供應大台北地區多家餐廳、飯店，當中不乏有米其林餐廳、五星級飯店，幾乎全年無休的送蛋車，1年365天總是運輸往返繁忙。

三級警戒餐廳禁內用 客戶停業掉8成業績

5月中公布三級警戒、所有餐廳禁止內用的那一天，「協興蛋業」的業績直接雪崩式滑落80%，「取消訂單的電話一直來！」停不停業？第一時間，張智豪也猶豫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三級警戒、餐廳禁止內用，「協興蛋業」的生意掉8成，但卻接到不少搶不到物資的親友提出需求。（圖／記者李毓康攝）

不過，當時發生一個狀況，因為本土疫情升溫，中央流行疫情中心指揮官陳時中在5月12日的記者會提到，可能不排除升到第三級警戒，觸發恐懼民眾囤物資，「當三級警戒正式公佈時，更是出現掃貨人潮、大家瘋狂搶物資，很多超市已經搶不到蛋了！」張智豪的電話、訊息，滿是朋友的求救訊號。

賣場物資被搶光 親戚朋友買不到蛋

他心想，既然台北各地有這樣的狀況，其他地方應該也受影響，萬華受災區的居民可能也是。

另一個層次的問題是，「契作的小農牧場端根本不可能停業，母雞生下來的蛋怎麼辦？」

一邊是業者的退單，一邊是親友圈所託的零售需求，再加上，母雞不可能因為停業不生蛋的多方權衡之下，張智豪選擇「民生必須優先」，持續營業以供應當地居民日常所需。

▲▼張智豪串連萬華在地業者，將雞蛋搭配特色產品，以蛋車配送到雙北。（圖／記者李毓康攝）

此外，張智豪更因應防疫待在家政策，新增蛋車配送路線至新北市，「可是只有蛋，好像太單薄！萬華在地店家，大家都受創，大家的東西都很好，每個人都很認真在做事。」他再串連一些平常就合作的店家，加入麵條、炸物、青草茶等在地食材特產選項，把萬華打包推出去。

不賣自己不敢吃的東西 在地人都知道的70年蛋行

採訪當天下午2點，協興蛋業依舊忙碌，颱風外圍環流影響帶來的豪大雨，阻擋不了老主顧的步伐，絡繹不絕的來客，點亮5坪不到的店面。

有萬華在地的熟齡貴婦、提著名牌包買菜裝蛋，有遠從板橋而來的奶奶、讓兒子開著賓士車專程跑一趟，她們不約而同，都愛這一家的蛋，問有什麼不同？「外面的不夠『青』！」「這裡的比較新鮮！」成共同的理由。

▲▼協興蛋業位於萬華的直興市場，已開業70年，是現存歷史最悠久的蛋行。（圖／受訪者提供、記者潘姿吟攝）





這些熟客也太厲害，特地找到這裡來？張智豪靦腆笑說：「早期萬華有很多聚落，像是很多人知道的青草街、佛具街，但大家應該沒有聽過『蛋街』，其實以前這一條街，整條都是賣蛋的。」

協興蛋業開業70年，已是現存歷史最悠久的蛋行，老頭家對品質的堅持，在地無人不知。張智豪雖然是第三代，但第二代從未經手，他是直接從爺爺的手中接下蛋行。

送SGS檢驗被笑傻 蛋的選品店突圍

化學與食品科學背景的他，早在2008年的三聚氫氨事件，意識到食安的重要性，就開始送雞蛋至SGS實驗室檢驗。

很多人笑他傻，一顆雞蛋的利潤這麼低，為什麼是通路在做這件事？通常會為品質把關的不是生產端嗎？「的確，在當時的時空背景之下，實驗室也看著雞蛋傻眼：『這要驗什麼？』」張智豪說，「好吃、健康、安全」的原則下，只有「職人」說蛋的品質很好，還不夠。

他希望再透過科學驗證沒有過多的動物用藥、抗生素等藥劑殘留，來延續爺爺的精神，「不賣自己不敢吃的東西！」因為賣「蛋」也需要負責任，這是他從小跟在爺爺奶奶身邊，看到的精神，以及再累都要勤走產地的態度，對他的影響，根深蒂固。

10多年來，以「蛋的選品店」之姿，在市場上建立了令人信賴的口碑。

▼翡翠蛋（烏骨雞蛋）適合原味料理與裸食、紅心蛋的蛋黃顏色濃郁，「協興蛋業」常根據不同蛋品的特色，與消費者產生互動討論。（圖／記者李毓康攝）