陸接種疫苗破17億！仍被Delta攻破17省　專家曝疫情緩和時間點

▲大陸近日疫情嚴重。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

Delta日前入侵大陸，目前已有17個省份報告現有本土確診病例或無症狀感染者，現有疫情高風險地區5個，中風險區167個。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒5日在記者會上公布，截至8月4日，大陸全國累計報告接種新冠疫苗已達17億2,622.3萬劑次。

在大陸國務院5日下午召開的疫情防控記者會上，大陸教育部體育衛生與藝術教育司副司長劉培俊宣布，疫情中高風險地區學校暫緩開學、中高風險地區學生暫緩返校，以確保教學的開展是有序、健康和安全的。

劉培俊指出，鑑於目前疫情發展的不確定性，如果到了開學的時候仍有中高風險地區，那麼開學的安排按照以往的經驗和慣例，中高風險地區學校暫緩開學、中高風險地區學生暫緩返校。他並要求，各級學校要繼續配合衛健、疾控等相關部門，積極做好符合條件師生的疫苗接種工作。

大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華也在發布會上表示，從目前情況看，此輪疫情總體形勢可控，但是由於本輪疫情波及範圍大，人群面廣，加之多個不同來源的輸入病例導致的本土疫情疊加，增加了整個疫情的艱巨性和複雜性，但只要各地嚴格落實好各項防控措施，疫情在兩到三個潛伏期內就能基本得到控制。

目前，高風險地區分別為雲南1個、江蘇2個、河南1個、湖南1個；中風險地區分布在12個省份，其中江蘇92個、河南28個、湖南25個。