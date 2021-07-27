萬華拚重生｜三水街魚丸店營收剩3成　挺醫護專屬炸物餐盒成特色

▲ 萬華被污名化，重創「東三水街市場」，攤商艋舺大豐魚丸成了嚴重的受災戶。（圖／記者李毓康攝）

記者潘姿吟／專題報導

5月中旬，突如其來的疫情，讓萬華傷得很重，卻也催化出萬華的韌性與潛能。關鍵字「三水街」成了新聞媒體斗大標題中的大熱區，常民生活的「東三水街市場」首當其衝。

「艋舺大豐魚丸」老闆鄭靖騰，回憶事發的5月13日，「我們不曉得發生了什麼事！中午一群穿著防護衣服的人衝進市場，突然就開始噴消毒水！很誇張，大家都還在做生意，我們嚇到趕緊把鐵門關下來，怕食材被污染！」

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會這麼意外，其來有自。新聞報導的「三水街阿公店」位於西三水街，對當地人來說是另一個世界，不僅空間上必須穿越公園、廟宇與夜市，時間上更是夜生活與晨型人的差異。

接下來的事態變化，更令他們始料未及。

隔天，台北市政府在市場對面的剝皮寮設立篩檢站，「一早8點多就陸續聽到救護車的聲音，想說怎麼了？直到台中客戶打電話跟我們說新聞上出現了剝皮寮篩檢站與『東三水街市場』的畫面。」他們才知道，每一次的救護車來去，都是載走確診者，可怕的鳴笛聲一直到晚上11點、12點多都不停歇，「只要有人確診，就是救護車把人載走、消毒兵隨後消毒，而我們就住在對面！」鄭靖騰說，肅殺的氣氛造成周邊鄰里極大的精神壓力。

▲▼「艋舺大豐魚丸」成立於1957年，本來在廣州街巷子裡做魚丸、甜不辣等幾樣炸物，第2代才來到東三水街市場開店。（圖／記者潘姿吟翻攝）

全台北都送到剝皮寮篩檢 一班班公車坐滿確診者

老闆娘葉惠茹補充道：「我們不知道該怎麼辦！每天聽著救護車的聲音來來去去一整天，真的很恐慌！直到向市政府反應，才改成公車載送確診者，可是，早上才一班車坐滿載走，不到中午又來一班車全滿，看起來更可怕！」

▲「東三水街市場」環境通風、衛生清潔條件佳，而且管理良善，曾經獲選為台北市第1名的攤販集中場。（圖／記者潘姿吟攝）

無人確診卻成為眾矢之的 重創台北市第1名的攤販集中場

感到事態嚴重的夫妻倆，第一時間與市場委員幹部們一起帶動市場進入自主管理，限制人流、規劃動線、拉起警戒線、加強進出檢疫，「只是，不做還好，做了竟然更被誤會是疫區！」更讓他們驚愕的是，當時全台北市的疑似個案全部送到緊鄰的剝皮寮篩檢，這個評選第1名的攤販集中場，頓時成了眾矢之的，只好選擇暫時停業以對。

擺攤以示清白 第1天營收僅1000多元

「這真的對我們很不公平！『東三水街市場』從來沒有人確診！」鄭靖騰不平說：「就算一直告訴大家我們沒事，但人家就是不相信！只好先站出來擺攤，以實際行動證明，這個市場很安全！」經過全員篩檢確認健康無虞、停業9天後的第一個週末5月22日，位於東三水街市場中段的艋舺大豐魚丸率先營業。

▲▼每一款炸物都暗藏門道，「紅燒肉」取赤肉醃福州紅糟；「紅燒鰻」只挑海鰻，剖魚皆自家按紋理切片去刺；「蝦捲」以豬油網紗包捲守住古早味。（圖／記者潘姿吟攝）

只是，疫情形勢仍在風口浪尖上，本土確診323例，大家還是很害怕、市場都沒人。

他們從凌晨4點忙到下午2點半，10小時的營收才1000多元。會不會很絕望？鄭靖騰卻認為這是一個帶風向的效果，「即便如此，我覺得還是要站出來！」甚至鼓勵其他攤商，做好最佳防護、以擺攤代替窩在家，並共同維持市場清潔衛生與防疫。

64年老店經歷SARS毅力不搖 卻不敵萬華污名化

「艋舺大豐魚丸」自1957年創立至今64年，鄭靖騰的爺爺從基隆港起家，以大船入港大豐收為名，老字號雖歷經時代變遷、生意起伏，但從未遭遇如此嚴重的瓶頸，即便是2003年的SARS也發生在萬華，因疫情侷限在特定範圍、沒擴散，危機不到3個月結束。

去年受疫情影響，雖減損了國際觀光客，但受惠於品牌再造與傳統市場形象翻轉等在地文化特色，生意不減反升。

「今年不一樣，萬華被污名了！」鄭靖騰一語道盡無奈，「人家一聽到是三水街，連來都不來！」三級警戒兩個多月以來，除了本地人的日常補給，市場幾乎沒有外來客，他才這麼想：「還是得想辦法找事情做！」馬上就看到練臉書社團「我是萬華人」發起支持醫護人員活動，一個純粹想幫忙的初衷，「覺得至少萬華人要挺萬華人，我們就準備了炸物餐盒！」意外獲得醫護人員青睞，後續仍持續訂購至今，後來還與萬華其他店家合作，推出「萬華限量」的異業結盟。

▲挺醫護與第一線防疫人員，艋舺大豐將炸物製作成餐盒，意外衍生出商機。（圖／記者潘姿吟翻攝）

從最初的每週營業2天，後來每兩週增加一天營業時間，現在幾乎每天營業，雖然目前營收只有以往的3成不到，但已逐漸走出了一條路。

「危機就是轉機！」鄭靖騰靦腆笑說：「趁著這時候做一些新嘗試！」語畢，他秀出手機上的課程簡報，原來他正認真聽著在地產業創育工作坊的課程，學習店舖經營管理，以因應疫後變局拚重生。

▲魚丸以新鮮魚肉製成，花枝丸只用彈牙的花枝身，早年華西街知名的台南擔仔麵都指名使用，口碑說明了美味。（圖／記者潘姿吟攝）