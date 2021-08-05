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疫外人生／日來客數剩1-2位！愛肯樂活工場力抗疫情　為自閉兒撐傘

▲愛肯樂活工場提供穩定的就業機會，陪伴自閉兒透過學習，發現自己的優點與能力，儘管受到疫情衝擊，整體營收下滑了2-3成，但他們樂觀迎戰，為自閉兒撐傘不停歇。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊、謝婷婷／採訪報導

新冠肺炎疫情衝擊全台，各行各業都得趕緊想辦法自救，不少公益團體的營收也面臨困境，像是提供自閉兒工作機會的愛肯樂活工場，由於疫情爆發時適逢端午佳節，整體業績下滑了2-3成，每日來店面買饅頭的客人更只剩下1-2位，但他們樂觀面對、積極想辦法，為自閉兒撐傘不停歇。

▲▼ 自製影音 疫情下的公益團體 愛肯樂活工場 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛肯樂活工場提供穩定的就業機會，培養夥伴們好的工作紀律與觀念。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

細心切麵糰秤重，接著將麵團壓得整整齊齊，再送去機器切割，他們是愛肯樂活工場的員工小章與小瀚，開心與記者分享「我每天都好期待上班」，小章說：「我在這邊做饅頭很好玩，每天都很快樂！一開始來這裡我還不會壓麵，後來老師教我，我就慢慢會了，饅頭也越做越好，不管是雜糧、巧克力、全麥、鮮奶還是南瓜口味的饅頭，我都很喜歡」。小瀚也分享，「我在這裡工作10年、11年多了，我很喜歡來這裡，因為我很喜歡做饅頭」。

▲▼ 自製影音 疫情下的公益團體 愛肯樂活工場 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛肯樂活工場夥伴小瀚細心地切麵糰秤重。

▲▼ 自製影音 疫情下的公益團體 愛肯樂活工場 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛肯樂活工場夥伴小章負責將麵糰放進壓麵機。

愛肯樂活工場副主任徐俊傑介紹，「 我們是自閉兒社會福利基金會下面成立的一家庇護工場，我們服務對象會以自閉症為主，目前這裡有12位夥伴。主要希望讓他們透過學習，發現自己在職場上的能力，也發現自己的優點，並給予他們穩定的就業機會」。

徐俊傑接著說明，其實自閉症最大的問題就是固著性與社交能力，那我們相信固著性這塊是可以慢慢透過學習而改變的，不過固著性也不見得完全是缺點，因為這對於一些固定工序的作業來講，它就是一個優點，「希望我們的夥伴，未來能因為他們擁有良好的工作紀律與觀念，被外面的公司任用及肯定」。

▲▼ 自製影音 疫情下的公益團體 愛肯樂活工場 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛肯樂活工場的夥伴們認真製作饅頭。

自閉症患者多不擅長社交，因為他們很單純，總會直接講出內心想法，徐俊傑分享，「他們很重視自己做出來的商品，非常希望有客人喜歡！不過他們比較不擅於表達，像有一次我們去義賣的時候，因為客人看一看之後沒買，他們就直接講說『你們都不買，我們都沒有生意，那工場可能會倒閉』，當你聽完這句話可能會有點嚇到，會覺得很直接，但你不會感到生氣，因為他們真的很單純、很沒有心機」。

▲▼ 自製影音 疫情下的公益團體 愛肯樂活工場 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲受到疫情衝擊，店面來客數每天只剩1-2位。

本土疫情爆發適逢端午節，愛肯樂活工場的整體業績下滑了2-3成，只能先靠上一季的營收互補虧損。徐俊傑說，往年端午節左右業績都有成長機會，但今年因為受到疫情影響，大概下滑了2-3成業績，而每天的店面來客數也只剩1-2位，所以老實說其實差異滿大的，再來可能我們平常能有一些義賣活動，像去年同期大概已經接了20-30場，今年目前為止應該不到10場，曝光的機會少了，整體營收也就有影響」。

▲▼ 自製影音 疫情下的公益團體 愛肯樂活工場 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛肯樂活工場夥伴小章擺出商品，希望客人喜歡。

徐俊傑樂觀地接著說，「但也還好啦！還撐得過去！因為我們今年第一季有成長，還算表現不錯，跟第二季衰退的營收來比，剛好一正一負，可以稍微互相彌補。不過還是希望疫情快快過去，大家都平安健康，不然的話可能就會比較辛苦一點」。至於下一步有什麼規劃？徐俊傑表示，「緊接而來，最快的節日就是中秋節，我們希望自己能夠恢復到一般的銷售水準，會努力朝各方向試試看，也希望未來能有更多自己的商品」。

▲▼ 自製影音 疫情下的公益團體 愛肯樂活工場 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛肯樂活工場夥伴小瀚開心對鏡頭比YA。

徐俊傑也感謝支持愛肯樂活工場的民眾，他說：「其實當你支持我們的商品時，不只是照顧這個庇護工場而已，也等於是支持了我們夥伴的家庭，讓他們的家人能夠安心生活、安心工作，12名庇護員工就是12個家庭，我覺得這種安定的力量真的很重要，謝謝大家的照顧與支持」。

愛肯樂活工場
地址：台北市大同區承德路三段188號
電話：02-2599-3803
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