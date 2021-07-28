郭婞淳Show Time式奪金　越南網友被圈粉：台灣姐姐好強好漂亮

▲越南網友被郭婞淳圈粉，直呼「好強又好漂亮」（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運女子舉重59公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤打破該量級三項奧運紀錄，全程就宛如看她一個人 Show Time一般，輾壓其他對手，奪得台灣第一面金牌，就連觀賞這場比賽的越南網友也被圈粉表示，台北姐姐看起來最受，為什麼這麼強。

因為女子59公斤量級也有一位越南選手黄氏缘（Hoàng Thị Duyên）出賽，所以很多越南網友也在關注這場賽事。粉絲頁「越南羅伯特的房市大聲公」就翻譯了越南網友對於郭婞淳的討論內容。

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▲郭婞淳的比賽全程就如同個人Show Time一樣輾壓對手。（圖／達志影像／美聯社）



越南網友表示，「台北姐姐這樣讓其他人怎麼玩？感覺她上半身最瘦小，為什麼這麼猛」、「台灣身形小，但好強壯啊，而且看起來好漂亮，看起來不像台灣人」、「台灣妹125公斤輕鬆舉」、「台灣女生太誇張了，舉103公斤又快又簡單，臉部沒表情，比其他人多了10公斤」。

「台北的選手太誇張了，她應該不用比了，根本沒對手啊，這就是為什麼她是4次世界冠軍，太可怕了」、「台灣的運動員是另一個星球來的吧」、「到這台灣姐姐的時候，直接登記100公斤，還面無表情輕鬆做，只好認了」。

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