國民黨指體育國手為錢發慌　民進黨團：運動發展基金已增加2.5倍

▲我國桌球國手莊智淵。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團28日質疑，政府給運動選手的生活照顧極為不足，且各縣市參差不齊，要求「運動發展基金」支出每年至少提高到80億元。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，從行政院長蘇貞昌上台至今，運動發展基金已經增加了2.5倍，不懂國民黨批評的理由為何。

國民黨團28日上午召開「體育國手台上為國爭光，台下為錢發慌！」線上記者會，黨團總召費鴻泰指出，現階段政府每年投入的體育預算只有60多億元，離理想的預算數80億元還有一段距離，國民黨團具體的主張是在「運動發展基金」至少達到80億元的規模。

對此，劉世芳受訪時表示，對於現在在第一線為台灣打拚的運動選手，民進黨團全心全意支持，希望他們心無罣礙地為國爭光，而且民進黨政府上台之後，對運動選手的幫助，絕對不會比國民黨時代還要少。

劉世芳指出，根據近年體育署的體育發展經費，除了原有的體育署公務預算，還包括最重要的體育發展基金，而且從行政院長蘇貞昌上台後，至今已經增加了2.5倍，在前瞻基礎建設計畫也足足增加6倍，所以經費是越來越多。

劉世芳說明，為國爭光的運動選手在回台後，教育部及體育署也已經安排70為選手擔任教練職務，而且會越來越多，因此不清楚國民黨團批評的理由在哪裡，如果是個別選手有這方面的問題，民進黨團都願意協助，可是應該要說清楚講明白。

劉世芳也說，台灣的優秀選手目前正在東京奧運繼續拼搏，為台灣爭取更多面獎牌，民進黨團要為兩位具有運動家精神的選手，包括桌球國手莊智淵、網球國手盧彥勳特別打氣，「全體國人都看到你們在奧運的表現」。

劉世芳表示，莊智淵、盧彥修都是五屆的奧運國手，莊智淵是永遠的桌球一哥、盧彥勳則是永遠的網球一哥，「希望台灣的年輕人都以你們為榮，永不認輸、永不放棄，我們繼續加油，為台灣爭娶更多台灣之光」。