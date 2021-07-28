快訊／準備凱旋歸國　楊勇緯、羅嘉翎、方莞靈東京登機照曝光

▲楊勇緯、羅嘉翎、方莞靈等18位奧運國手級教練28日返台，謝長廷赴成田機場。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷，下同）

記者蘇晏男／台北報導

東京奧運已邁入第5天，我國選手屢傳捷報，目前部分賽程已落幕，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯、奪銅牌的「跆拳道甜心」羅嘉翎、舉重49公斤量級第四名的「舉重精靈」方莞靈等18位選手及教練預計28日傍晚抵台，而稍早駐日代表謝長廷則到成田機場送機，並送上奧運紀念餅乾。

謝長廷下午1時許在臉書表示，奧運是運動選手夢想的舞台，這裡世界高手雲集，可以參加，就是值得驕傲的事，希望這次的東奧，對選手未來的人生，產生正面關鍵的影響，謝謝選手們為台灣的努力和心血。

他提到，大家這段時間都不能出去買東西，所以前些日子提供日本當季水蜜桃給選手，今天也特別送大家奧運紀念餅乾，讓給選手可以回去和家人分享。

謝長廷指出，高雄的企業家陳武聰先生看報導知道他轉送水蜜桃給選手，特別交代山梨縣的經營伙伴又寄來十多箱水蜜桃和多種葡萄，因水蜜桃易壓爛，我們代表處行政組人員緊急分送選手村及外住的三個飯店，現在是日本水蜜桃和葡萄盛產期，希望選手品嚐一下道地日本水果，也增加營養和體力。

另外，謝長廷也提到在機場還巧遇菲律賓舉重55公斤級金牌選手迪亞斯及其教練。

▼楊勇緯、羅嘉翎、方莞靈等18位奧運國手級教練28日返台，謝長廷赴成田機場，並巧遇菲律賓舉重55公斤級金牌選手迪亞斯及其教練。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）