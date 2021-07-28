東奧勝利花束有洋蔥　日台交流協會：向世界展示浴火重生的日本

▲舉重59公斤級金牌得主郭婞淳。（圖／路透）



記者杜冠霖／綜合報導

東京奧運賽程進入第5天，我國東奧代表團也陸續傳來捷報，舉重、柔道、射箭等項目都有選手站上頒獎台，日本台灣交流協會也特別分享，此次頒獎花束使用的主花材都產自311大地震受災地區，「希望藉機向世界展示日本浴火重生後充滿活力與元氣的樣貌。」

當東奧得獎選手站上頒獎台時，除獎牌外，還會拿到一束勝利花束，日本台灣交流協會在臉書表示，這次的頒獎花束使用的主花材都產自311大地震受災地區；來自福島縣的洋桔梗雖在災後產量大減，但透過當地非營利組織的幫助下，成功讓這些溫柔優雅的淡綠色花朵得以在這片土地持續綻放。

日本台灣交流協會指出，其他像是來自宮城縣的向日葵，則是由在災難中失去小孩的父母們所種植，以寄託對孩子們滿滿的思念。岩手縣的龍膽產量也已恢復日本花卉市場市占率一半以上，沈穩且美麗的藍色花朵也和此次東京奧運的logo相互呼應，處處都顯現了花束設計者的巧思。

日本台灣交流協會表示，這些帶著勇氣與希望的花束除了獻上選手們最大的祝福外，也希望藉機向世界展示日本浴火重生後充滿活力與元氣的樣貌。

對此，網友也紛紛在留言處回應，「感謝日本在疫情艱難的此刻，堅持舉辦奧運」、「很有意義的花束，深深感動人」、「小小的花束背後卻有洋蔥」、「日本是最用心、貼心的奧運主辦國」

2012年的倫敦奧運後，奧運會就沒有頒獎花束，2016年的里約奧運則為了提倡環保，用奧運標誌的木雕品取代，直到2020東京奧運讓勝利花束華麗回歸。