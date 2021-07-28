《央視》祝賀郭婞淳奪金　稱呼她為「中國臺北選手」

▲《央視》發文祝賀郭婞淳奪金。（圖／翻攝CCTV臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方媒體《央視》28日上午在臉書發文祝賀舉重選手郭婞淳奪下金牌，但由於內文稱呼郭婞淳為「中國臺北」的選手，引來了許多台灣網友的留言。

《央視》在貼文中以「祝賀！郭婞淳奪中國臺北東京奧運首金」作為標題，內文為「北京時間7月27日，在東京奧運會女子舉重59公斤級比賽中，中國臺北選手郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總成績236公斤奪得冠軍，這三項均創造了新的奧運紀錄。這是中國臺北體育代表團在本届奧運會的首金。」

▼《央視》稱呼郭婞淳為「中國臺北選手」。



由於貼文中稱郭婞淳為「中國臺北」的選手，許多台灣網友都跑來留言，有的人感到不滿，表示「應該是來亂的！」「跟你們有什麼關係？」「是『中華台北』才對。」

但也有人不認為有太大的問題，表達了感謝，「感謝你們的祝賀！」「也恭喜你們選手拿下了金牌！」「祝福你們的選手也都能有好成績！」

郭婞淳27日參加東京奧運舉重女子59公斤量級，抓舉103公斤突破奧運紀錄，挺舉第1把125公斤也是輕鬆完成，直接提前確定拿下金牌，最終以總和236公斤成績奪金，為台灣奪得東京奧運的第一面金牌，也是我國舉重奧運歷史第4金，台灣舉重隊更寫下連續4屆在奧運摘金的紀錄。

▼郭婞淳27日拿下奧運金牌，並打破奧運紀錄。（圖／路透）

