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快訊／蔡英文發推特告訴全世界　郭婞淳舉起第一金＋破3奧運紀錄

記者陶本和／台北報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在今27日舉重女子59公斤量級登場，抓舉103公斤突破奧運紀錄，立於不敗之地，接著挺舉第1把125公斤也是輕鬆完成，以總和228公斤的成績「提前」收穫金牌，為台灣奪得本屆東奧的第一面金牌。對此，總統蔡英文隨即也透過自己的推特，用英文向全世界宣告郭婞淳拿下台灣第一面金牌，並且打破三項奧運紀錄的訊息，並表達最大的恭賀之意。

▲▼台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

▲郭婞淳。（圖／體育署提供）

郭婞淳今日在抓舉部分，開把100公斤，為全場最重的選手，第1次試舉輕鬆舉起，在抓舉排名穩居第1後，第2次試舉重量調高至103公斤，刷新了奧運紀錄，但最後裁判改判失敗，不過第3次試舉郭婞淳再次嘗試103公斤順利完成，確定締造抓舉奧運紀錄。

接著，在挺舉部分，郭婞淳第一把125公斤輕鬆完成，以總和228公斤破奧運紀錄成績「提前」收穫金牌；第二把她試舉挑戰133公斤成功，刷新奧運紀錄，第3把試舉拼141公斤世界紀錄，可惜沒能舉起。不過，郭婞淳本次比賽，一舉打破奧運抓舉、挺舉與總和「3紀錄」。

對於郭婞淳在東奧為台灣拿下第一面金牌，並締造打破奧運的紀錄，蔡英文在得知消息後，隨即也透過自己的推特，用英文向全世界宣告郭婞淳拿下台灣第一面金牌，並且打破三項奧運紀錄的訊息，同時她也表達自己對於郭婞淳最大的恭賀之意。

▲▼台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

▲台灣舉重女神郭婞淳為台灣舉起東奧第一金。（圖／體育署提供）

▼蔡英文恭喜郭婞淳為台灣奪得東奧第一面金牌，並打破奧運記錄。（圖／翻攝蔡英文推特）

▲▼蔡英文恭喜郭婞淳奪得金牌。（圖／翻攝蔡英文推特）

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