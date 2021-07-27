台東驕傲！郭婞淳東奧奪金+破3紀錄　饒慶鈴讚她還拿下這榮耀

▲郭婞淳。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

來自台東的國手「舉重女神」郭婞淳27日出戰舉重女子59公斤量級比賽，抓舉103公斤，挺舉133公斤以及總和228公斤等，3成績皆創奧運紀錄，為我國奪下東京奧運首面金牌。對此，台東縣長饒慶鈴表示，台東女兒郭婞淳從容、優雅、專注地締造奧運紀錄，恭喜她夢想成真，不僅拿下台東有史以來第1面奧運金牌，也讓我們看到了奮戰不懈的運動家精神。

在比賽中，郭婞淳開把100公斤，為全場開把最重的選手，第1次試舉輕鬆舉起，在抓舉排名穩居第1，第2次試舉重量調高至103公斤，刷新了奧運紀錄，但最後裁判改判失敗，不過第3次試舉郭婞淳再次嘗試103公斤順利完成，確定締造抓舉奧運紀錄。

接著，在挺舉部分，郭婞淳第一把125公斤輕鬆完成，以總和228公斤破奧運紀錄成績「提前」收穫金牌；第二把她試舉挑戰133公斤成功，刷新奧運紀錄，第3把試舉拼141公斤世界紀錄，可惜沒能舉起。不過，郭婞淳本次比賽，一舉打破奧運抓舉、挺舉與總和「3紀錄」。

對此，饒慶鈴在臉書表示，毫無懸念！台東女兒郭婞淳 從容、優雅、專注地締造奧運紀錄，拿下東奧舉重女子59公斤級冠軍，恭喜她夢想成真，順利達成金牌大滿貫目標，也為中華隊拿下東京奧運第1面金牌、更是台東有史以來第1面奧運金牌！

饒慶鈴說，無限感動！婞淳讓我們看到了奮戰不懈的運動家精神，也謝謝她多年來默默行善、照護後輩選手；接下來，中華隊還有好多選手仍要奮戰，我們一起繼續為選手加油集氣！

此外，饒慶鈴也用Hashtag強調，「台東驕傲」。