霸氣奪金！婞淳女神狂破「3項奧運紀錄」　網見證歷史一刻哭了

記者周亭瑋／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳今天（27日）不負眾望舉起金牌；更猛的是，她同時以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，狂破3項奧運紀錄，更實現金牌大滿貫的壯舉。

▲郭婞淳不僅摘金，還破了奧運3項紀錄。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭婞淳今出戰舉重女子59公斤量級比賽，壓軸登場的她，開把設定直接100公斤，霸氣輾壓所有人，接著不論是抓舉103公斤，還是挺舉133公斤，及最後總和的236公斤，都替奧運寫下輝煌新紀錄。

事實上，郭婞淳幾乎每一年都在破世界紀錄，自2018年調整量級，從原本58公斤級改戰59公斤後，她於當年11月的世錦賽，就以抓舉105公斤、挺舉132公斤、總和237公斤，刷新世界紀錄。

▲女神不斷在成長。（圖／路透）

後來，郭婞淳在2019年中國寧波亞錦賽、同年泰國世錦賽、今年的中亞錦賽，不斷改寫歷史、突破自我與世界紀錄，讓人感動又敬佩。

對此，網友們也紛紛淚回，「恭喜郭婞淳，為台灣奪得第一面金牌，並3舉突破奧運紀錄」、「她超美的！享受榮耀時刻，舉一百多公斤如此優雅，又笑得如此美」、「哭了、太強了，三破奧運紀錄」、「台灣女神」、「她笑的很開心，是真心在享受這個舞台」。