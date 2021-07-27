空拍視角曝光！外媒捕捉郭婞淳「躺地燦笑」　網感動：她超享受

記者張方瑀／綜合報導

我國「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤量級中，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤摘金，同時打破三項奧運紀錄。不過，郭婞淳原想在挺舉第三把挑戰141公斤世界紀錄，但卻失敗躺倒在地，而外媒也捕捉到女神「躺地燦笑」的畫面，讓網友紛紛轉發表示，「這就是享受比賽的表情」。

▲郭婞淳戰挺舉第三把失敗，重心不穩倒地，但臉上卻露出燦爛的笑容。（圖／路透）



《法新社》（AFP）港澳台分社主任泰勒（Jerome Taylor）在推特（Twitter）分享了一張自家記者格雷森（Chris Graythen）透過機器人相機（robotic camera）捕捉到的畫面。照片中的郭婞淳剛挑戰挺舉第三把141公斤失敗，重心不穩的她跌倒在地，但臉上卻露出燦爛的笑容，讓泰勒不禁表示，「真的很愛這張照片。」

▲▼郭婞淳完成「舉重大滿貫」的版圖，失敗倒地時還比了一個讚。（圖／路透）



此時的郭婞淳已經確定奧運金牌入袋，也讓她完成「舉重大滿貫」的版圖，收下亞運、亞錦賽、世錦賽、世大運等重要大賽的金牌。這次抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績也刷下奧運59公斤級新紀錄。

網友們也紛紛轉發照片表示，「這就是享受比賽的表情」、「地上還有奧運標誌，真的是太美了」、「女神好可愛」、「完全是享受於比賽的自信美」、「到底怎麼有人舉重的時候，表情控制有辦法滿分呢？」

►郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です 女神倒地也很可愛

►霸氣奪金！婞淳女神狂破「3項奧運紀錄」 網見證歷史一刻哭了

►挑戰141kg往後倒！郭婞淳下秒「翻滾燦笑」 粉絲全融化：太可愛

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

夏日必備！Panasonic經典節能遙控風扇