國造「塔江軍艦」今交艦　蔡英文親自命名背後意義曝光

▲國造塔江軍艦今交艦。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部長邱國正27日主持海軍高效能艦艇後續艦首艦「塔江軍艦」交艦典禮。邱國正表示，塔江軍艦順利交艦不僅象徵我國海軍戰力邁向新里程碑，也向國人展現國軍捍衛海疆決心及推動國防自主成果；同時，他也透露總統蔡英文命名該艦為「塔江軍艦」的背後意義。

邱國正致詞時表示，因為辛勤付出與貢獻，才能有今天塔江軍艦順利交艦的優異成果，同時這也象徵我國海軍戰力邁向了嶄新的里程碑。

邱國正指出，由三軍統帥蔡英文親自命名的「塔江」軍艦，特別取自台東縣的塔瓦溪，塔瓦溪屬於原住民排灣族的生活領域，而排灣族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之精神，足堪全體官兵效法之外，蔡英文以大家所熟悉的台灣地理特色做為軍艦的命名，是要時刻提醒大家，生長在中華民國台灣的土地上，每一位國軍官兵都有責任站在守護民主自由的最前線，擔負起成為台灣海上堡壘與燈塔，守護中華民國海疆的重任。

此外，邱國正說，「塔」字也代表了我國「國艦國造」工作的篳路藍縷，積沙成塔，才能建造出符合國人期待，捍衛中華民國的優異艦艇；因此，塔江軍艦不但兼具強大打擊火力及高機動性，可快速執行聯合火力攻擊任務外，在經由沱江軍艦的設計基礎精進研改，提升其航行穩定性與匿蹤性後，另配備海劍二防空飛彈，不但是海軍首艘具備區域防空火力的小型艦船，更成為國軍有效遂行「防衛固守，重層嚇阻」的關鍵戰力。

邱國正表示，國防自主向來是國家的重要政策，其中「國艦國造」與「國機國造」這兩項指標項目的執行，更是蔡英文念茲在茲的建軍重要施政；然而，這並不是一件簡單的任務，造船產業不但是綜合性的工業，軍艦建造更涉及了儎臺、戰鬥系統等多領域的整合技術，但負責執行「塔江軍艦」承造的龍德公司在接下合約後，把它視作創新與提升技術進步的動能，每位員工都以最大的熱情來接受挑戰，堅持做好每一項造船的環節與品質，才能使龍德公司成為國防產業發展的典範。

邱國正強調，國防建軍工作任重而道遠，絕非一蹴可及，亦無廉價的國防，今天塔江軍艦的交艦典禮不但向國人展現出國軍全方位捍衛海疆的決心，更證明推動國防自主政策可以為產業經濟成長及創新技術提供養分，讓產業在逆勢中突破，保持競爭力，開創出「提升國軍戰力」、「強化研發能量」及「帶動產業發展」的三贏局面。

▼國造塔江軍艦今交艦。（圖／軍聞社）

