Děkuji！蔡英文用捷克語感謝援台3萬疫苗：台捷真摯友誼寫照

▲蔡英文感謝捷克援台3萬劑疫苗。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

有關捷克政府經內閣會議決議，宣布將捐贈台灣3萬劑疫苗，總統蔡英文27日透過臉書用「捷克語」表示感謝，並強調患難見真情，正是台捷真摯友誼的寫照。

「Děkuji！」蔡英文以捷克語向捷克政府表達感謝。她說，捷克政府昨天在內閣會議中決定，將捐贈30,000劑疫苗給台灣，在Delta變種病毒肆虐各國的此刻，歐洲國家依然願意提供友善的支持，真的讓她深深感謝。

蔡英文表示，去年四月，台灣和捷克共同簽署發布「台捷防疫合作聯合聲明」，我們互相交流防疫經驗，針對防疫物資的建置密切合作；而政府與民間也陸續提供口罩、口罩機等防疫物資和設備給捷克，很高興合作關係形成了正面的循環，會努力深化下去。

此外，蔡英文也感謝捷克的好朋友，一起促成了台灣和捷克更進一步的合作，這陣子包括捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）外委會費雪主席（Pavel Fischer）布拉格市賀吉普市長（Zdeněk Hřib - primátor Prahy）在內的好朋友，都相當關心台灣的疫情及取得疫苗的情況，「患難見真情，正是台捷真摯友誼的寫照」。