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降二級「2個15」保護自己　醫要蔡英文、賴清德快做一件事

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，戶外維持社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈政男呼籲蔡英文、賴清德趕快打國產疫苗。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「2個15」保護自己！今天（27日）起至8/9全台降為二級警戒，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男喊話總統蔡英文、副總統賴清德，「我也要再次提醒正副總統，既然你們信任的國產疫苗已經問世，就請趕快取得保護力，去撫慰在疫情中失去親愛家人的同胞。」

沈政男26日在臉書說，疫情已經不會再度惡化到不可控制了，他用兩個多月來，連續打敗官方與民間無數官員民代與學者專家，還有上百篇被媒體廣泛轉載的疫情評論經驗，這麼告訴大家。

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沈政男寫道，接下來的分級解封基本上是穩健的，只是要提醒大家「2個15」，也就是隨時跟任何一個沒有戴口罩的人保持1.5公尺距離，或者不要近距離互動超過15分鐘，這樣一來就不會被對方的口沫噴濺到，也就不會染疫。

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲▼沈政男提醒，在餐廳吃飯，桌與桌相隔1.5公尺當然沒問題；但如果是同一桌，你最好確認隔板是否夠高夠好。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

沈政男表示，如果你在餐廳吃飯，桌與桌相隔1.5公尺當然沒問題；但如果是同一桌，你最好確認隔板是否夠高夠好，或者梅花座是否距離1.5公尺，如果不是，就必須更加小心。

沈政男指出，未來如果有零星案例或社區小群聚，各縣市應該都已熟知疫調與匡列隔離，以及熱區普篩兩大防疫法寶，可以迅速圍堵病毒。

沈政男說，今天是一個嶄新的開始，大家繼續努力，一起保持三級警戒的成果，往清零與安心解封邁進，「我也要再次提醒正副總統，既然你們信任的國產疫苗已經問世，就請趕快取得保護力，去撫慰在疫情中失去親愛家人的同胞。感謝所有人的付出，台灣接下來一定會平安。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

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