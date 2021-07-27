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AIT油漆工連3天去World Gym大直店運動　北市曝「約翰紅茶」父子足跡

▲▼北市府27日公布最新確診者足跡。北市疫情0727。（圖／北市府提供）

▲北市府27日公布最新確診者足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

北市府日前證實，一名「約翰紅茶」內湖門市男性工讀生（案15680）確診，而確診者的父親也同樣確診，為案15681，是一名美國在台協會（AIT）油漆工，已經有打過2劑BNT疫苗。台北市政府衛生局27日公布父子兩人足跡，只見父親（案15681）曾連續3天去World Gym大直店運動。

北市衛生局27日公布「約翰紅茶」內湖門市男工讀生（案15680），以及其父親、美國在台協會油漆工（案15681）的確診足跡。北市衛生局指出，案15680於7月25日確診，為飲料店打工人員，初判可能感染源為新北市確診者（案15655），個案工作場域7月26日已完成清消，並於7月26日至7月28日停業3天。

至於美國在台協會油漆工（案15681）部分，北市衛生局表示，案15681於7月25日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾到過的World Gym大直店，已經在7月25日完成清消，7月26日至7月28日停業3天。

「約翰紅茶公司」臉書粉絲專頁於26日凌晨公告，內湖門市有一名工讀生於7月24日出現味覺喪失症狀，為了進一步確認情況，該同仁立刻於當天自主進行快篩檢測，得到陽性的結果後，7月25日立刻就醫進行PCR檢測，同樣得到陽性確診結果。

針對約翰紅茶內湖店有一名工讀生確診，台北市政府進行疫調時發現，該確診工讀生的父親為一名美國在台協會（AIT）油漆工，具有本國籍，已經打過2劑BNT疫苗仍確診。對此，台北市政府發言人陳智菡26日晚間證實，總共匡列者為18人，包括家人共6人，以及AIT保養組員工12人，並聯繫AIT保養組長、護理師進行清消作業。

▲▼北市府27日公布最新確診者足跡。北市疫情0727。（圖／北市府提供）

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