警戒降級！高雄新制連環圖一次看　餐廳內用有眉角+打麻將母湯

▲高雄市政府24日上午公布降級指引措施。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府24日上午公布疫情二級管制措施，市長陳其邁強調，解封仍以「積極管理、有效開放」為原則，配套措施有4點必須遵守，包括全程佩戴口罩、保持社交距離、勤洗手以及提升疫苗接種率。各局處也公布詳細降級指引規範，其中民眾最關切的餐廳是否可內用，則是有條件開放，而非同住者聚會、打麻將等活動仍是禁止。

生活消費部分，魚市場、魚貨直銷中心需進行⼈員健康管理、⼈流管制措施、落實⼈員衛⽣⾏為，⼯作⼈員需佩戴⼝罩及⾯罩，每⽇需進⾏場域清潔消毒作業，業管單位海洋局會不定時前往稽查防疫作為。

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休閒娛樂部分，開放娛樂漁業漁船載客觀光。公園涼亭開放，但禁止群聚泡茶飲食；兒童遊具因易造成群聚，且無法定期清消，故仍暫停開放。

教育學習部分，圖書館以人流管制適度開放部分區域；室內展覽空間開放，但暫停提供穿戴裝置、互動式設備，符合指揮中心指引，餐廳可內用。

觀展表演部分，演員需提出3日內快篩陰性證明，且拍攝期間每7天定期快篩。

影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14⽇的表演者，拍攝期間實施每7天定期快篩檢測，拍攝演出時得不配戴⼝罩。

宗教部分，室內場所最多50人、室外100人，不得舉行平安宴、繞境、進香、遊行等活動；開放中元普渡但仍有人數管制；開放酬神戲，但須於空曠處表演，表演人員須提出3至7天內快篩陰性證明。

戶外部分，開放休閒農場、壽山動保教育園區、燕巢動保關愛園區，但必須控管人流總量，且保持社交距離。

幼兒與長者照護部分，托嬰中心、早療中心27日起提供服務，工作人員須施打疫苗14天以上並完成快篩；輔具資源中心有條件開放服務。

市場、夜市部分，有條件開放內用，同桌者須使用ㄇ字型隔板，禁止試吃或邊走邊吃，餐點以個人套餐方式，不共餐為原則。（圖／高雄市政府）

風景區須依環境設定容留人數上限，公共溫泉SPA仍禁止使用。

室內運動場館部分，開放保齡球、撞球場，但游泳池仍不開放。

健身房有條件開放，須全程戴口罩，開放前教練須全面快篩，每7日快篩1次，且禁止跨縣市會員移動 。

教育場域部分，開放室內運動場館，包含籃球場、溜冰場、體能訓練場、漆彈場，室內展演及運動館則限制50人以下人流管制；高中以下學校戶外場域，入內禁止飲食，校方可控管人流。

幼兒園部分，依中央公告指引規範辦理，80%以上工作人員完成疫苗接種後開園，所有工作人員服務前需全面快篩，空間計算容流人數開放。

補習班部分，首次提供服務前須提出快篩證明，未打疫苗者須每3至7天定期快篩，學生座位固定不可隨意更換，教室需計算容留人數，飲食需使用ㄇ字隔板。

課照中心部分，首次提供服務前須提出3日內快篩證明，學生座位固定不可隨意更換，教室需計算容留人數，飲食以個人套餐為主，使用ㄇ字隔板。

社區大學部分，開放秋季班招生報名，實體課程仍暫不開放。

高中以下運動團隊訓練，人員必須造冊，且有人數上限，禁止跨校訓練，首次訓練須提出3日內快篩證明，且每3至7天需定期快篩，不開放住宿。

高中以下學校暑期活動，開放暑期輔導等固定成員教學活動，所有授課教師首次提供服務前，須提出3日內快篩證明，且每3至7天需定期快篩。

婚宴部分，建議暫緩辦理。

餐廳部分，有條件開放，座位需採ㄇ字隔板，且以個人套餐方式提供，不共餐為原則。

聚會部分，非同住者室內非必要社交聚會，仍然禁止。

娃娃機營業場所，顧客須遵守實聯制、人流管制、保持社交距離，場所需定期清消。

美容美體部分，人員若未施打疫苗需每7天進行快篩，服務全程戴口罩，無隔板防護且須拿下口罩服務項目則不開放。

租書店、漫畫店比照圖書館可外借，但禁止內閱。

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