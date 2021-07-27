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快訊／二級警戒首日！新增16例本土、另有1例死亡

記者洪巧藍／台北報導

全國調降二級警戒首日，中央流行疫情指揮中心今（27）公布國內新增16例本土病例，另有1人死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，不過過去一個月來單日病例皆無超過百例，過去兩天還出現零死亡紀錄，整體疫情趨緩。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼0727確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲0727確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）


指揮中心表示，今日新增之16例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、5例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月14日至7月26日。個案分布以桃園市6例為多，其次為臺北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案8354)，為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，5月28日出現呼吸困難等症狀，5月29日就醫採檢並收治住院，5月31日確診，7月24日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月25日累計公布1萬4372位確診個案中，已有1萬2664人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.1%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15697)，為本國籍10多歲男性，7月25日自美國返臺，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，7月26日出現發燒症狀，於今日確診；已匡列同班機前後2排旅客共6人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計194萬8640例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含193萬2,430例排除)，其中1萬5599例確診，分別為1258例境外移入，1萬4288例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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