高雄14歲女學生墜愛河不治！疑遭霸凌　陳其邁沉痛要求：追真相

▲愛河驚傳民眾落水，搶救上岸已無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄愛河下午2點多驚傳有民眾落水，警消搜尋後救起一名14歲陳姓女學生，但已無呼吸心跳，送醫搶救3小時後仍宣告不治。對此，市長陳其邁也表示感到非常沉痛，將協助家屬釐清真相。

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這起事件發生在26日下午2點17分，一名機車騎士騎經愛河，發現一名女子坐在河東路家樂福旁的愛河欄杆，覺得可疑，因此向警方報案，警方到場後，已不見女子蹤跡，經救護人員搜索後，發現一名14歲陳姓女學生落水，搶救上岸後已無呼吸心跳，搶救3小時後仍宣告不治。

▲陳姓少女被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

新聞局長董建宏表示，市長非常沈痛，要求「府級」校園霸凌事件調查小組立即啟動，協助家屬釐清真相。

警方表示，現場搜獲陳姓女學生的鞋子和皮包，家屬獲報後趕抵現場，確認現場遺留物為女兒的物品。據了解，少女過去就因情緒不穩做傻事，今天則疑似向友人透露遭受網路霸凌，但詳細過程仍待進警方一步調查釐清。

▲陳姓少女曾因情緒不穩做傻事。（圖／民眾提供）

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