台東莫德納僅剩392劑！728第二劑預約　等待中央啟動混打

▲饒慶鈴表示，台東莫德納疫苗僅剩392劑，7／28開放第二劑預約。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中央宣布7/27降為2級防疫警戒，多項管制也將逐步放寬，縣長饒慶鈴今26日於疫情記者會中提醒民眾，防疫仍不能鬆懈。饒慶鈴表示，統計至24日止，台東縣疫苗覆蓋率達29.6%，將於7/28開放第1-3類人員預約莫德納第2劑，而與AZ第1劑間隔10週者可預約AZ第2劑，另也提醒民眾目前中央仍未開放混打。

饒慶鈴説台東０確診，維持46天+０的狀態，截至24日止台東縣18歲以上設籍民眾的疫苗覆蓋率已達29.6%，其中綠島鄉涵蓋率最高為44%。針對中央24日公布台東莫德納疫苗剩餘5460劑，饒慶鈴指出此數據並非即時訊息，當天仍在施打中，台東為了解封提早做準備，將施打年齡下修5歲且多數已於24日完成施打。

▲中央宣布27日降為2級防疫警戒，多項管制也將逐步放寬，但防疫仍不能鬆懈。

關於台東莫德納疫苗第2劑預約，饒慶鈴說明，扣除孕婦保留劑後僅剩392劑，依中央規定僅第1-3類人員可於28日內施打第2劑，因此台東將提供7/2前施打第1劑的第1-3類人員預約，7/28早上9點開放網路預約（https://wecanhelp.ttpush.app/reservation )、7/30施打，若無預約到請待中央1922系統開放時預約。

▲混打疫苗尚未啓動，饒慶鈴請鄉親耐心等待。

AZ疫苗部分，中央目前撥補台東尚有約6,000劑，其中3000劑為中央1922系統預約，本週陸續為民眾施打；另3000劑則是爭取中央核可專案施打。專案施打分兩部分，一是鄉鎮市公所人員，由於公所為民服務且與民眾接觸機會高，但有些未列入第2類對象施打，此次全數納入，7/31於台東馬偕醫院施打；另一部分約2000劑提供觀光產業從業人員專案施打，統一由台東縣觀光協會造冊。至於AZ第2劑，目前由台東榮民醫院專責施打，最快將於明27日增加部立台東醫院、7/28關山慈濟醫院、8/5部東成功分院，皆加入預約及施打行列。

饒慶鈴也說明，中央將開放混打，但確切的時間和作為尚未明訂，因此請民眾再耐心等待。最後也提醒民眾，明日起全國警戒降為2級，但台灣還是持續有本土確診個案，因此請鄉親仍要遵照中央防疫規範，包括餐廳開放內用，業者需依照中央餐飲指引必須要設置隔板、採梅花座及實聯制等配套規定，桌距須有1.5公尺，夜市仍禁內用鼓勵外帶，且不可邊走邊吃。請民眾及業者配合遵守室外100人、室內50人以下原則，並做好戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，落實防疫工作。

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