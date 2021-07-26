鄭州地鐵「最後失蹤者」找到了！出差遇暴雨落水…妻苦尋4日心碎

▲大水淹進鄭州地鐵，導致鄒德強被水沖走失聯。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

河南20日降下超大暴雨，鄭州地鐵5號線嚴重積水，導致12死5傷，根據陸媒報導，鄒德強19日與同事前往鄭州，隔天搭乘地鐵，卻碰上大水，墜入隧道裡的急流，同事眼睜睜看著他急流被沖走。搜救人員25日在地鐵隧道內找到一具遺體，經證實，就是失聯超過4天的鄒德強。

綜合陸媒報導，鄒德強的同事王男稱，20日下午，鄒德強和同事兩人均在5號線上，兩人被大水沖散，同事獲救，但一直沒能聯繫上鄒德強。王男事後也公布了鄒德強的衣著特徵，希望若有人找到，能夠第一時間通知。搜救人員25日在地鐵裡發現一具遺體，隨後通知家屬去殯儀館辨認，26日上午經DNA比對，確認為鄒德強的遺體。

▲鄭州地鐵內嚴重淹水。（圖／取自網路）

鄒德強失聯的消息出現後，鄒妻22日從上海趕到鄭州，依舊沒有接獲丈夫的消息，在鏡頭前淚崩喊話，「鄒德強，你從沒讓我失望過！」王姓男子表示，他與同事鄒德強平時在上海工作，19日抵達鄭州出差，2人在20日搭乘地鐵，前往辦公地點，剛開始一切正常，沒想到途中卻發現車廂2側已經淹水，水位淹過半個車窗。

過了不久，水開始漫進車廂，一開始有不少人踩水離開，但隨著水流愈來愈湍急，許多乘客不敢再下水，眾人只能抓的通道壁上的管子、纜線，一步一步向月台移動，然而鄒德強因為不明原因，突然掉下水，王男眼睜睜看著事情發生，卻沒有辦法施救，最終他幸運獲救，但不斷打探鄒德強的下落，依然沒有得到有用的情報，只能打電話向公司回報。

▲鄒德強。（圖／翻攝自極目新聞）

據了解，地鐵5號線列車20日因豪雨被困的期間，有500餘名乘客獲救，12人不幸罹難。

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