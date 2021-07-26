祖孫3人「困淹水汽車」快滅頂！靠「外送APP」才找到人破窗活下

記者蔡紹堅／綜合報導

河南暴雨導致大量嚴重災情，鄭州一名外婆20日與外孫、外孫女被困在淹水的汽車內，幸好附近有熱心民眾游泳過去砸破車窗，3人才得救。事後，外婆受訪透露，她當下打電話向女兒求救，女兒想報警但電話全滿線，於是靈機一動，用外送APP聯絡了事發地附近的店家，幾間店家的老闆、店員馬上衝了過去，及時救出祖孫3人。

▼祖孫3人被困在汽車內快要滅頂，附近店家拿著工具過去砸窗。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，當天下起暴雨後，外婆開著車前往幼稚園接外孫、外孫女，但回家的路上卻遇上了積水，車子熄火，大水又快速淹至車門，3人進退不得，只能打電話求救。

外婆首先打給女兒求救，女兒第一個反應是報警，但電話竟全部滿線，根本打不進去。危急之下女兒靈機一動，打開了外送APP，找到事發現場附近的店家，直接聯絡了店家請求援助。

▼越來越多店家聚集過來，大家合力總算砸破了天窗。（圖／翻攝微博）



女兒首先打給附近一家便利商店，便利商店的老闆二話不說，馬上找了隔壁賓館幫忙。賓館保安也沒有猶豫，立即找了一名18歲的小員工拿著菜刀衝了出去，並快速游到汽車旁邊，試圖用菜刀砸開車子的擋風玻璃、天窗。

但砸了半天玻璃都沒有出現任何破裂，附近一間麵店的老闆見狀，馬上找來一把錘子，跟著也游了過去，大家一起拿著各種工具拚命砸車，總算將祖孫3人給救了出來。

這起事件感動了許多大陸網友，許多人都留言表示，等災情過後，一定會前往便利商店、賓館，以及麵店消費，表達對這些熱心店家的感謝與敬意。