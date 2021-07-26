　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

外媒採訪河南洪災「遭民眾圍罵」　勇敢邀上鏡「對方卻秒退縮！」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南暴雨災情慘重，多家外媒近日都派出記者赴鄭州採訪，但當地民眾卻相當不滿，在街頭包圍了外媒記者，對著記者憤怒大罵、動手推擠，質疑這些記者是來「抹黑造謠中國」。

遭到包圍的其中一名記者是《德國之聲》駐北京的記者貝林格（Mathias Boelinger），他在推特上表示，自己和美國《洛杉磯時報》的駐北京記者蘇奕安當時在鄭州街頭採訪，突然被憤怒的民眾包圍，「有兩個自稱是當地電視台記者的女子來詢問我的身份，並希望與我交談，我假裝聽不懂他們在說什麼，想要離開，但她們不讓我走。」

▼貝林格採訪到一半遭到包圍、推擠。（圖／翻攝微博）

▲▼外媒採訪河南洪災「遭民眾圍罵」　勇遞麥克風「對方反而縮了！」。（圖／翻攝微博）

貝林格指出，有民眾把他誤認為《BBC》駐上海的記者白洛賓（Robin Brant），質疑他是來「污衊造謠中國」，但經過他在現場澄清之後，有一些人立刻向他道了歉。

網路上也流傳著多段事發當時的影片，可以發現，有一些民眾相當粗暴，直接動手推擠貝林格，另外則有人在旁怒罵，「是不是CNN的記者！選擇性報導！」「CNN就是對中國無限的攻擊！」「誣陷、污衊、造謠、攻擊！」

不過，貝林格並沒有退縮，還向怒罵的民眾提出採訪邀請，但他才一拿出設備，對方就嚇了一跳，連忙揮手拒絕，「不要採訪我，我討厭你！」

除了貝林格與蘇奕安，《美聯社》的記者Dake Wang、《半島電視台》的特派員Katrina Yu也都在網路上表示遭遇了類似的事情，且還有民眾報警檢舉了他們。

▼貝林格要求採訪怒罵的民眾，但才一遞上設備，對方就退縮了。（圖／翻攝微博）

▲▼外媒採訪河南洪災「遭民眾圍罵」　勇遞麥克風「對方反而縮了！」。（圖／翻攝微博）

對於該起事件，大陸官媒《環球時報》發文指出，中國公眾對西方媒體的報導產生憤怒情緒完全事出有因，西方媒體長期扮演了抹黑中國的角色，對西方社會形成偏執的對華看法負有不可推卸的責任，「西方媒體在編造一個針對中國的超級謊言，它們的一些在華記者在這當中扮演了活躍角色，有些人的報導嚴重違反新聞從業人員基本道德，西方媒體顯然需要圍繞中國報導開展集體反思，真正回歸新聞報導的客觀原則。」

《環球時報》還說，強烈不建議各地民眾對西方記者個體進行現場圍堵，在那些記者沒有破壞性捲入並干預事態本身，而是作為採訪者進行記錄的時候，不宜以強制方式阻止他們的拍攝，「不與出現在事發地現場的西方記者直接衝突，不給他們攻擊中國社會提供篡改、利用現場素材的額外機會！」

▼貝林格最終仍完成了報導，但明顯可看見過程遭到干擾。

ET快訊
全台最年輕！26歲男接種AZ後過世　死因公布
射箭史上第2面銀牌等了17年！　中華男團追平隊史最佳
射箭男團摘銀！中華隊連3天拿牌　寫下台灣新紀錄
中華射箭男團獲亞軍！　睽違17年再奪銀牌
4台鐵清潔工確診！匡列325人PCR　北車51家店鋪、廁所封
快訊／桃園某餐館員工確診！感染源不明　弟弟、媽媽也染疫
快訊／台北+4分布內湖、萬華　3例是家戶感染
奧運選手「蛋蛋」猛撞欄杆！　超慘失誤痛爆
LIVE／北車台鐵清潔工染疫擴大　柯文哲最新說明
拳后林郁婷猛攻卻吞敗　是被裁判搞？教練說話了
戴資穎開局「落後越南妹」！一日球迷狂捏冷汗　老粉全笑了
何孟遠無預警回歸《全明星》紅隊！　原因曝光網罵翻
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美天津會談　美就氣候、核問題尋求合作

吉林「黑土地」同等珍貴大貓熊 　台商看中農創文旅

外媒採訪河南洪災「遭民眾圍罵」　勇敢邀上鏡「對方卻秒退縮！」

男友給「9000萬聘金」！她以為甜嫁豪門…衝銀行提款當場崩潰

港府起訴「佔中九子」戴耀廷等3人　涉違選舉條例

提台灣問題在內兩份清單　陸：要求美國糾正錯誤對華政策及言行

吉林PK大西部「大秀資源」　搶攻台商產業轉移契機

陸公布「經濟發展新動能指數」　強調新興產業高速成長

中美外交高層官員天津會談　解放軍27日南海連續3天軍演

祖孫3人「困淹水汽車」快滅頂！靠「外送APP」才找到人破窗活下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

中美天津會談　美就氣候、核問題尋求合作

吉林「黑土地」同等珍貴大貓熊 　台商看中農創文旅

外媒採訪河南洪災「遭民眾圍罵」　勇敢邀上鏡「對方卻秒退縮！」

男友給「9000萬聘金」！她以為甜嫁豪門…衝銀行提款當場崩潰

港府起訴「佔中九子」戴耀廷等3人　涉違選舉條例

提台灣問題在內兩份清單　陸：要求美國糾正錯誤對華政策及言行

吉林PK大西部「大秀資源」　搶攻台商產業轉移契機

陸公布「經濟發展新動能指數」　強調新興產業高速成長

中美外交高層官員天津會談　解放軍27日南海連續3天軍演

祖孫3人「困淹水汽車」快滅頂！靠「外送APP」才找到人破窗活下

明警戒降級！高鐵每車乘載率不得逾7成　退票免手續費將取消

港股暴跌1129點！恒生科技指數重挫6.5％　陸股跌逾2％

10年新高！台中上半年移轉破2.5萬棟　北屯交易就占1／5

他找工作傻眼「薪水也太慘」　過來人分析2原因：秒懂理工科價值

北市補習班降級指引一次看　不開放無對外窗教室、有確診停課14天

小狗沒倒！Uzi攜范冰冰弟成立電競戰隊　轉戰手遊強調報名不收錢

中美天津會談　美就氣候、核問題尋求合作

民進黨9立委主張發放尋職津貼　應屆畢業生每月1萬「最多3個月」

為別人而活始終不快樂！把時間還給自己　來一段不悔的旅程

兄弟黃恩賜終於要出賽　27日先發對戰味全龍　

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

大陸熱門新聞

颱風烟花二次登陸浙江 河南再發強降雨通知防「暴雨疊加」

懷孕OL被長官勸酒！喝一口醉倒秒被拉去摩鐵

富豪男友給9000萬聘金！她衝銀行提款當場崩潰

烟花襲上海陸續傳停電　強風掀翻地鐵頂棚

外媒報陸舉重選手奪金　被陸網批故意選醜照

陸射擊女神爆冷出局！PO睡衣自拍照　竟被罵爆急刪文

大陆单日新增40例39人在江蘇！南京疫情擴散至四省

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

南京疫情擴散五省七地百人確診！

祖孫困淹水汽車快滅頂！靠外送APP活下來

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

直擊！天府新機場「黑科技」

不畏疫情！台「搖滾牙醫」再開分店

虧損品牌慨捐河南2億　陸網讚買爆

更多熱門

相關新聞

祖孫困淹水汽車快滅頂！靠外送APP活下來

祖孫困淹水汽車快滅頂！靠外送APP活下來

河南暴雨導致大量嚴重災情，鄭州一名外婆20日與外孫、外孫女被困在淹水的汽車內，幸好附近有熱心民眾游泳過去砸破車窗，3人才得救。事後，外婆受訪透露，她當下打電話向女兒求救，女兒想報警但電話全滿線，於是靈機一動，用外送APP聯絡了事發地附近的店家，幾間店家的老闆、店員馬上衝了過去，及時救出祖孫3人。

衛河決提口合攏 2台「救災航母」進駐新鄉搶救淹村受困民眾

衛河決提口合攏 2台「救災航母」進駐新鄉搶救淹村受困民眾

颱風烟花二次登陸浙江 河南再發強降雨通知防「暴雨疊加」

颱風烟花二次登陸浙江 河南再發強降雨通知防「暴雨疊加」

京廣隧道最後逃脫者：靠「一條管子」活下來

京廣隧道最後逃脫者：靠「一條管子」活下來

困淹水停車場72小時　他爬通風管撐到獲救

困淹水停車場72小時　他爬通風管撐到獲救

關鍵字：

河南鄭州暴雨德國之聲洛杉磯時報外媒記者包圍記者Mathias Boelinger貝林格

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

廣告太洗腦！陳漢典出聲讓家長崩潰

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面