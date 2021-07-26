外媒採訪河南洪災「遭民眾圍罵」　勇敢邀上鏡「對方卻秒退縮！」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南暴雨災情慘重，多家外媒近日都派出記者赴鄭州採訪，但當地民眾卻相當不滿，在街頭包圍了外媒記者，對著記者憤怒大罵、動手推擠，質疑這些記者是來「抹黑造謠中國」。

遭到包圍的其中一名記者是《德國之聲》駐北京的記者貝林格（Mathias Boelinger），他在推特上表示，自己和美國《洛杉磯時報》的駐北京記者蘇奕安當時在鄭州街頭採訪，突然被憤怒的民眾包圍，「有兩個自稱是當地電視台記者的女子來詢問我的身份，並希望與我交談，我假裝聽不懂他們在說什麼，想要離開，但她們不讓我走。」

▼貝林格採訪到一半遭到包圍、推擠。（圖／翻攝微博）



貝林格指出，有民眾把他誤認為《BBC》駐上海的記者白洛賓（Robin Brant），質疑他是來「污衊造謠中國」，但經過他在現場澄清之後，有一些人立刻向他道了歉。

網路上也流傳著多段事發當時的影片，可以發現，有一些民眾相當粗暴，直接動手推擠貝林格，另外則有人在旁怒罵，「是不是CNN的記者！選擇性報導！」「CNN就是對中國無限的攻擊！」「誣陷、污衊、造謠、攻擊！」

不過，貝林格並沒有退縮，還向怒罵的民眾提出採訪邀請，但他才一拿出設備，對方就嚇了一跳，連忙揮手拒絕，「不要採訪我，我討厭你！」

除了貝林格與蘇奕安，《美聯社》的記者Dake Wang、《半島電視台》的特派員Katrina Yu也都在網路上表示遭遇了類似的事情，且還有民眾報警檢舉了他們。

▼貝林格要求採訪怒罵的民眾，但才一遞上設備，對方就退縮了。（圖／翻攝微博）



對於該起事件，大陸官媒《環球時報》發文指出，中國公眾對西方媒體的報導產生憤怒情緒完全事出有因，西方媒體長期扮演了抹黑中國的角色，對西方社會形成偏執的對華看法負有不可推卸的責任，「西方媒體在編造一個針對中國的超級謊言，它們的一些在華記者在這當中扮演了活躍角色，有些人的報導嚴重違反新聞從業人員基本道德，西方媒體顯然需要圍繞中國報導開展集體反思，真正回歸新聞報導的客觀原則。」

《環球時報》還說，強烈不建議各地民眾對西方記者個體進行現場圍堵，在那些記者沒有破壞性捲入並干預事態本身，而是作為採訪者進行記錄的時候，不宜以強制方式阻止他們的拍攝，「不與出現在事發地現場的西方記者直接衝突，不給他們攻擊中國社會提供篡改、利用現場素材的額外機會！」

▼貝林格最終仍完成了報導，但明顯可看見過程遭到干擾。

