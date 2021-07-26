河南官方：京廣路隧道已發現6名死者　拖出247輛車

▲京廣路隧道塞滿車輛，場面駭人。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南省政府26日宣布，截至目前，鄭州市京廣路隧道發現6名遇難者，拖移出各類車輛247輛。

河南省政府表示，經過多個部門及救援機構連續5天的不懈努力，共從三處隧道內拖移安置各類車輛247輛，令人痛心的是，截至目前，現場排查發現6名遇難者，5男1女。

河南省政府指出，「我們向逝者表示沉痛哀悼！目前，相關善後工作正在進行。」

▼民眾驚險從隧道內逃出。（圖／翻攝微博）



根據大陸媒體報導，京廣路隧道全長1835公尺，雙向共6個車道，是鄭州南北交通的大動脈，也是此次暴雨積水最嚴重的地方。現場排水救援人員透露，隧道內積水最深時達到13公尺，連抽了3天的水才將到2公尺以下。

幸運從隧道內逃脫的一名駕駛表示，發現積水之前，隧道就已經塞車一段時間，很多人都不清楚發生什麼事情，直到腳底感覺到有水，才知道情況不妙，「水位幾分鐘內快速上升，車子很快就漂浮了起來，車門也被水壓住很難打開，很多人都是從天窗逃出。」

▼連續抽水多天後，水位已大幅下降。（圖／翻攝新京報）



該名駕駛也提到，發現積水以後，大家都立即下車，朝著隧道口狂奔，「我逃出來之後，過沒幾分鐘隧道就被水灌滿了，不只沒有再看見有人出來，連車子也都不見了。」

另外，根據河南省政府最新統計，強降雨已導致69人遇難、5人失蹤，超過1290萬人受災，農作物受災面積972.1千公頃，成災面積419.9千公頃，絕收面積108.9千公頃；倒塌房屋13943戶38643間，嚴重損壞房屋32279戶115687間。