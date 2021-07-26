衛河決提口合攏　2台「救災航母」進駐新鄉搶救淹村受困民眾

記者魏有德／綜合報導

河南暴雨造成新鄉市災情嚴重，除強降雨迅速累積的水情，衛河決提也造成部分鄉村變成一片汪洋，民眾一度泡在水裡受困。對此，2台有「救災航母」之稱的動力舟橋昨（25）日分別前往被洪水淹沒的前稻香村、後稻香村等村莊，累計轉移1400名受困民眾。至於衛河鶴壁決提口也在鋼筋石籠堵截下，成功合攏。

▲有「救災航母」之稱的應急動力舟橋進駐河南新鄉。（圖／翻攝微博）

據了解，應急動力舟橋自河南暴雨伊始便進駐新鄉市，在各災情嚴重的泡水鄉村緊急搭設，協助泡水民眾脫困。這2台動力舟橋架設完成後，每台可搭載450人，水中時速達10.8公里，在大型洪災中可穩定前行，因而被稱為「救災航母」。

▲應急動力舟橋可快速架設浮橋也可結合成漕渡門橋。（圖／翻攝微博）

應急動力舟橋為大陸最為先進的水上救援裝備之一，透過快速架設浮橋和結合漕渡門橋等不同形式，提供大型裝備和人員通行，解決涉水搶險問題。這次投入新鄉救災，救援人員將3個河中舟、1個岸邊舟拼在一起，組成漕渡門橋，每台展開後長40公尺、寬8米，車行道寬5公尺，總承載力可達到65噸。

至於新鄉鶴壁的衛河決堤口，經過2晝夜的搶堵，終於在砂石車及後續支援的鋼筋石籠填補下，於今（26）日凌晨合攏，使暴漲的衛何河水不再流入鄉村，讓淹水鄉村遭受的洪水水情暫時得以緩解。