京廣隧道最後逃脫者：靠一條管子倖存　車門被水壓死「還好有天窗」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南暴雨導致鄭州京廣路隧道灌入大量雨水，200多輛汽車受困，多人滅頂身亡。最後一名從隧道逃出的民眾吳強表示，雨水灌入的速度很快，他是從天窗爬出汽車，然後順著隧道頂部的管子完成逃脫，出來的3分鐘後，隧道就完全被水淹滿。

▼吳強與妹夫、司機一起順著管子爬出，下方大水則已經灌滿隧道。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，吳強指出，事件發生當天，他與妹夫及司機準備外出辦事，經過京廣路隧道時遇到堵車，一直停滯不前，等了很久後，他決定下車抽根菸，沒想到菸才抽完，水就淹到了腳踝處。

吳強提到，他原本以為水頂多就淹到腳踝而已，但沒幾分鐘水位就快速上升，車子逐漸飄浮起來，他與妹夫、司機都打不開車門，只好從天窗爬出來，同時也有很多其他車主試圖逃生，現場相當混亂。

▼隧道被積水、汽車塞滿，景象駭人。（圖／翻攝澎湃新聞）



吳強表示，司機不會游泳，所以他跟妹夫一起跳下了水，抱著不能丟下司機的念頭，在一片漆黑的水中摸索，最終摸到一條通往頂部的管子，3人一起抓著管子奮力爬行，好不容易上到橋架，腳下的車子已經沉入水中消失。

吳強認為，他應該就是最後一位逃脫者，因為他逃脫之後3分鐘，大水就灌滿了整個隧道，身後就沒有再聽見呼救聲。

參與京廣路隧道排水的官員24日透露，經過3天的抽水，隧道內的積水已大致排出，拖出了200多輛汽車，並發現4具遺體。

▼連續3天抽水後，隧道內積水已大致排出。（圖／翻攝新京報）

