京廣隧道拖出200多輛車　脫險車主：大水瘋狂灌入「門快打不開」

▲鄭州京廣路隧道塞滿汽車，積水達到13公尺。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南暴雨導致重大災情，鄭州京廣隧道積水達13公尺，塞滿上百輛汽車，並有不少遺體在車內被發現。鄭州市官員透露，經過連續3天的抽水，積水已降至1.5公尺，並拖出200多輛泡水車，但還不清楚內部是否還有被困人員。

根據《新京報》報導，京廣隧道全長1835公尺，雙向共6個車道，是鄭州南北交通的大動脈，也是本次暴雨積水最嚴重的地方之一。現場排水救援人員表示，隧道內積水最深時達到13公尺，他們從21日下午開始抽水，連續抽了3天，才將積水幾乎抽出。

鄭州城管局黨委副書記李平表示，京廣隧道配備專業的排水設備，但由於大量淤泥堵塞排水管道，導致隧道排水不暢。隧道底部淤泥沉積，加上涉水車輛堆疊，增加了救援難度。

▼經過3天的抽水，隧道內積水幾乎排光，受困汽車也大多被拖出。（圖／翻攝新京報）



李平指出，經過3天的抽水搜救，已經救出了兩百多輛涉水車，隧道內水面下降到1.2米至1.5米時，目測隧道內已經沒有其他車輛被困，但是否還有被困人員尚無法確定，「現在還不敢說一定沒有。」

附近商家透露，京廣隧道排水的過程中，曾發現兩名遇難者的遺體，他看見醫護人員將遺體裝入灰色袋子中運走，現場有家屬趴著大哭。

親歷隧道淹水的駕駛楊田幀表示，他20日下午5點左右進入隧道時，路邊還沒出現積水，但有雨水正流入隧道內，離出口還有300多公尺時，積水從出口大量回灌隧道，「水從汽車底盤往上冒，往車門縫往車裡面擠，我想趕快開出去，因為出了隧道就安全了，但前面的車已經停下來。」

楊田幀指出，短短十幾分鐘，隧道裡面的水就快速上升，車子裡面的水淹過了腳踝，他決定放棄掙扎，立即熄火、下車，射水走出隧道，「推出門的時候非常吃力，車門下面三分之一都在水裡面了！」

楊田幀提到，他一下車，就感覺水流衝擊到腿上的壓迫感，晃了一下差點摔倒，鞋子被水沖掉了一支，但無暇顧及，只能赤著腳快步往外走，「前面的寶馬車已經浮起來了，裡面還有一男一女，我看他們沒打算下車，趕快過去拍車窗，叫他們馬上下車。」

楊田幀表示，快走出隧道時，他看見大部分車主都已經下車，攙扶著正往外走，還有人站在出口的護欄旁大喊，「他叫大家別待在車子裡面，趕快下車。」

▼車主從泡水的汽車內取回重要物品。（圖／翻攝新京報）



楊田幀指出，步出隧道時，路面積水已經到腰部，他跟著人群走上旁邊的高架橋避難，「我停車的地方距出隧道只有300公尺，開車就是一閃而過而已，但涉水行走卻花了20多分鐘才脫險。」

隔天上午，楊田幀再次回到京廣隧道，發現隧道已經完全被積水淹沒，隧道口擠滿了汽車，他說，「都是堆著，橫七豎八一輛擠著一輛，都漂起來了。」

楊田幀的汽車已經被拖出，他取回了已經泡水的錢包和行駛證，之後會將車子送到修理廠，看看還能不能修理。