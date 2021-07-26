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颱風烟花二次登陸浙江　河南再發強降雨通知防「暴雨疊加」

▲烟花颱風二次登陸大陸東部沿海地區。（圖／翻攝中國天氣網）

▲烟花颱風路徑詭異，河南嚴防強降雨和颱風降雨疊加造成重大災情。（圖／翻攝中國天氣網）

記者魏有德／綜合報導

颱風烟花在江浙滬一帶海域徘徊，強風暴雨造成多地淹水、停電。據大陸中央氣象台通報，颱風「煙花」於9時50分前後，在浙江嘉興平湖市沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力10級（強熱帶風暴，28公尺/秒）。此外，河南省氣象台也發布消息，今（26）日至29日，多地有暴雨甚至大暴雨產生，最大陣風8到10級。

▲烟花颱風二次登陸大陸東部沿海地區。（圖／翻攝中國天氣網）

▲烟花颱風在浙江溫嶺一帶激起風浪。（圖／翻攝中國天氣網）

《央視》報導，颱風「烟花」登陸東南沿海，將給長三角地區帶來極端降雨。由於「烟花」後期路徑存在很大的不確定性，未來有可能會給河南北部、東部、東南部地區帶來強降雨，「如果兩場強降雨疊加，河南省東部地區的壓力將增大。」

「烟花」昨（25）日午間登陸浙江舟山一帶，為浙江、上海等地帶來了強風暴雨。其中，浙江寧波、紹興、杭州、湖州出現暴雨，上海全市普降暴雨，外灘江堤區域拉起警戒線，臨時關閉，另有14處下立交（匝道）臨時封閉。

烟花今（26）日二次登陸後將給華東地區帶來持續性強降雨和大風天氣，同時正值天文大潮期，風、雨、潮交互作用下，大陸海洋預報台也發出海浪紅色警報以及風暴潮紅色警報，預計上海、浙江北部近岸海域將出現5到7公尺的巨浪到狂浪。

氣象部門提醒，浙江、上海、江西、江蘇、安徽等地公眾需防範城鄉內澇、中小河流洪水、山洪等災害的發生。此外，山東、河南等地也需密切關注「烟花」的未來移動趨勢和影響，做好防雨防災各項工作。

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