虧損品牌慨捐河南2億！　網狂洗：真正民族企業...銷量日增52倍

▲陸企鴻星爾克ERKE。（圖／取自鴻星爾克ERKE官方微博，下同）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸社交平台上，一家被網友心疼連年虧損，戲稱像「快倒閉了」的國產體育品牌鴻星爾克ERKE，因於河南賑災中，慷慨捐贈價值人民幣5000萬元（約合新台幣2.15億元）的物資，引起討論，被大讚是「真正的民族企業」，熱度上升後，不只品牌電商直播間湧入百萬消費者，23日單日銷售額，更迅猛增漲了52倍。

鴻星爾克（ERKE）成立於2000年，曾有中國網球服飾類第一品牌的美譽，以體育用品起家，在全球門市數量一度成長到7000家。ERKE在中國本土以平價為主，於二、三線城市廣泛展店，惟近年受到國際品牌和安踏、李寧等本土品牌競爭，轉趨下坡。

▲鴻星爾克ERKE宣布支援河南，吸引900多萬名網友點讚。

2011年2月，鴻星爾克於大陸資本市場上，還曾因財務數據存在虛增貨幣現金和銀行存款共計11.5億元人民幣等問題，被迫停牌，直至今日仍未開放交易；2020年，鴻星爾克總營收為28.43億元人民幣，但扣除成本，淨利潤虧損了高達2.2億元人民幣。

因此，本次鴻星爾克在自家微博公告捐款訊息後，大量網友將該訊息「心疼」上了平台熱搜，甚至有網友發現，該品牌官方微博甚至未開通微博平台會員，以至有熱心網友認為它「太低調了」，主動幫忙充值，開通會員到2140年。有網友說，「娘嘞感覺你都要倒閉了還捐了這麼多」、「捐了和安踏一樣的五千萬，真的很了不起。」

品牌話題高漲下，鴻星爾克在淘寶官方直播APP「點淘」上的旗艦店，在線人次一度達到115.97萬人，品牌創辦人吳榮照、主播甚至提醒網友們「理性消費，需要再買」；京東發布報告也顯示，22日、23日兩天中國國潮運動品牌的整體銷售額年增率超過280%，其中，鴻星爾克23日當日銷售額年增超52倍。

對此，鴻星爾克發文表示，立志成為百年品牌，不然對不起網友送的會員。大陸網友還整理不少「良心企業」，包括捐款3500萬元人民幣的奇瑞汽車，等於捐出5年淨利潤，而業績萎縮的蜜雪冰城，也捐出了2200萬元人民幣，還有近日面臨破產重整的匯源果汁，也捐出100萬元人民幣。

►生火了！連我媽都用到發光

▼陸企鴻星爾克捐款後，電商直播間湧入大量消費者。（圖／翻攝自微博）