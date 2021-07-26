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台灣國際數學奧林匹亞獲「1金3銀2銅」　全球第9創3年新高

▲▼2021年第62屆國際數學奧林匹亞競賽 我國獲1金3銀2銅新聞稿(國教署)。（圖／國教署提供）

▲辛瑋軒（上排右）獲個人排名第3名。（圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

俄羅斯主辦第62屆國際數學奧林匹亞競賽，傳來捷報，在107個國家、619名參賽學生中，我國共獲得1金3銀2銅，國際排名第9，創3年新高。其中以國立台灣師範大學附屬高級中學二年級學生辛瑋軒表現最佳，獲個人排名第3名。

教育部國教署表示，我國代表團由10多名國內外大學教授及前代表隊選手組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營及決賽等過程，從2185名學生當中選出6名代表參加比賽。本屆競賽受疫情影響，原定於俄羅斯聖彼得堡舉辦的賽事改為線上國際賽，我國於中央大學與世界各國同步辦理，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。

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▲▼2021年第62屆國際數學奧林匹亞競賽 我國獲1金3銀2銅新聞稿(國教署)。（圖／國教署提供）

▲辛瑋軒（左）、許博翔（右）
國教署指出，代表團由中央大學教授洪盟凱擔任團長，陽明交通大學助理教授高竹嵐及台師大副教授林延輯分別擔任領隊及副領隊，並由陽明交通大學副教授魏澤人及中央研究院研究助理余竑勳協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月19日至20日進行競賽活動，大會於台灣時間24日下午8時舉行線上閉幕典禮。

國際數學奧林匹亞競賽是目前我國所參加的奧林匹亞競賽中規模最龐大者，自2008年起參賽國已超過100國，我國自1992年起參賽，累計至今年已獲得42金、97銀、32銅。

▲▼2021年第62屆國際數學奧林匹亞競賽 我國獲1金3銀2銅新聞稿(國教署)。（圖／國教署提供）

▲教育部表示，競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

教育部提到，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，本項競賽對增進數學教學與學習有很大助益，同時可促進台灣與國際交流，拓展學生國際視野。本競賽明年將由挪威主辦，未來也將持續選、培訓優秀學生參賽，爭取榮譽。

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